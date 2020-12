Barge e Bagnolo: contro il Covid 19, la comunità cinese non si fida della gestione italiana e sceglie il "Modello Cina"

È la linea delle “Tre R”- rigore, rispetto e regole - quella seguita dalla comunità cinese per superare l’emergenza sanitaria da Coronavirus, messa in atto anche in Italia, dove i malati, specialmente gravi con epiloghi drammatici, hanno registrato cifre al di sotto della media nazionale.

La conferma della loro capacità di affrontare nel modo più giusto l’evento pandemico, arriva dalla comunità residente a Barge e Bagnolo, dove i cinesi rappresentano circa il 17 per cento a Barge e il 13 per cento a Bagnolo della popolazione.

“La loro è stata una strategia sicuramente vincente”, sottolinea Sara Caldera, da oltre dieci anni mediatrice culturale per la comunità cinese del Saluzzese. “Messa in atto senza attendere le direttive ministeriali del governo italiano e fin dai primi giorni in cui si parlava di questo nuovo virus che si stava diffondendo nel mondo”.

Una strategia, tra l’altro data da comportamenti molto semplici e attuabili da tutti: “Innanzi tutto - prosegue Sara Caldera - la pandemia in Italia è esplosa quando alcuni di loro si trovavano già in Cina per il loro Capodanno. Chi ha potuto, però, è velocemente tornato a Barge o Bagnolo, per la convinzione che nelle piccole comunità l’emergenza fosse più gestibile e anche meno pesante da sopportare. Chi è tornato in quei giorni ha attuato un auto isolamento volontario di due settimane, senza attendere la disposizione del governo italiano che la imponeva a chi rientrava dall’estero, soprattutto se da un Paese a rischio come la Cina. Inoltre, anche dopo questo isolamento fiduciario hanno ridotto al minimo indispensabile le uscite di casa e comunque sempre attuando le misure di distanziamento sociale e mascherina su bocca e naso”.

Le famiglie hanno preferito non mandare i propri figli a scuola, soprattutto nelle elementari e nelle medie. “Questa decisione - prosegue la mediatrice culturale - ha fatto sì che nei primi mesi di rientro in aula, molti ragazzi siano rimasti a casa, lasciando i banchi vuoti a scuola. Se da un lato questo comportamento li ha protetti dal contagio, dall’altra ha influito pesantemente sulla loro socialità”.

Rarissimi di casi di Coronavirus nella comunità cinese del Saluzzese: “Sicuramente nessun caso grave - ricorda Sara Caldera -. Soprattutto si sono ammalate delle donne che lavoravano nel settore della frutta ma tutto si è risolto in maniera veloce e positiva. Anche se, soprattutto nella prima fascia di emigrati, c’é ancora la tendenza di curarsi con medici e metodi cinesi, credo che il Coronavirus sia stato trattato seguendo il protocollo attuato dai medici italiani”.

La loro carta vincente è stata quindi la prevenzione. “Assolutamente sì - ribadisce Caldera -, messa in atto fin da subito e in maniera spontanea, nonché in maniera molto più rigorosa di quanto il nostro governo ha imposto agli italiani. Anzi devo dire che la comunità cinese era negativamente sorpresa di come la pandemia, il contagio, il ritorno alla normalità è stato gestito in Italia. Per loro le misure attuate sono state non solo troppo blande ma anche non costanti, poco comprensibili, spesso contraddittorie. La loro fiducia su come l’Italia ha gestito e sta gestendo l’emergenza sanitaria, è nulla. Così hanno adattato il loro metodo qui da noi. Ed evidentemente ha funzionato”.

Del resto in Cina si è puntato subito sull’isolamento fiduciario e sedato i focolai con tamponi a tappeto: fino a sei, sette milioni di tamponati in pochi giorni.