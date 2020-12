Bra, la raccolta rifiuti durante le festività: variazioni come da calendario e passaggio aggiuntivo per la carta

Prosegue, con alcune variazioni già indicate dal calendario annuale, il servizio di raccolta rifiuti durante le prossime festività.



In particolare, nella Zona B (utenze domestiche e non domestiche) la raccolta della frazione organica del 25 dicembre è posticipata al giorno successivo, 26 dicembre, dalle 6 alle 12 (esposizione entro le 6), come anche quella del 1° gennaio 2021, che slitta al 2 gennaio, con esecuzione dalle 12 alle 18 ed esposizione entro le 12.



E’ inoltre previsto un passaggio aggiuntivo per la raccolta della carta, in programma lunedì 4 gennaio dalle 12 alle 18 (esposizione entro le ore 12) per la Zona B e martedì 5 gennaio, sempre negli stessi orari, per la Zona A.



Le raccolte del 6 gennaio 2021 previste in calendario per la Zona B (utenze domestiche e utenze non domestiche) verranno regolarmente eseguite.



La distribuzione dei sacchetti a domicilio continua come da programma, sette giorni su sette, fino a fine anno, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020.



I centri di raccolta di Corso Monviso e Via Langhe e l’Ecosportello saranno sempre aperti nei consueti orari, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020, del 1° e del 6 gennaio 2021.



Si ricorda che sul sito www.verdegufo.it sono attive le prenotazioni per l’accesso agli Ecocentri e per il ritiro del kit la raccolta differenziata nel caso in cui non si riesca ad usufruire (per assenza o altre motivazioni) della consegna a domicilio.



Per maggiori informazioni, contattare l’Ecosportello (operativo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13) al numero 0172.20105 o all’indirizzo e-mail: ecosportello@strweb.biz.