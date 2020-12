Campagna sulla differenziata, l’assessore Marcarino risponde a "Uniti per Alba"

Riceviamo e pubblichiamo.



Egregio direttore,

abbiamo letto dalle pagine del suo giornale il comunicato di “Uniti per Alba” ( "Perché il gestore in scadenza partecipa alle giornate informative sulla differenziata?" ) relativamente alla campagna di informazione in atto sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

La campagna informativa è stata progettata dall’attuale gestore, originariamente Stirano, poi trasformatosi in Egea Ambiente, che a sua volta si affida ai professionisti che ritiene migliori sul mercato.



Come previsto dall’appalto in corso il gestore ha sottoposto all’Amministrazione, attraverso gli uffici competenti, le attività che intendeva condurre concordando nello specifico orari e localizzazione dei punti informativi.



In merito alla frase “le giornate informative verranno utilizzate per presentare novità sui servizi di raccolta differenziata che saranno introdotte nel 2021”, preciso che tale rappresentazione è eccessivamente parziale, nel senso che la campagna informativa è prevista dall’appalto in corso a carico del gestore e serve a restituire alla popolazione i risultati dell’indagine di soddisfazione condotta dallo stesso gestore, dopo che gli stessi erano già stati illustrati alla commissione competente, a ribadire l’importanza di una corretta raccolta differenziata, utile a migliorare la qualità e quantità dei materiali raccolti, e a distribuire gadget utili alla prevenzione dei rifiuti.



Il consorzio CoABSer sta lavorando al nuovo appalto, che non riguarda la campagna informativa in corso. Pertanto se qualche cittadino, nel leggere quanto scritto da "Uniti per Alba", avesse maturato dubbi, ribadisco che i momenti informativi sono orientati a ribadire la necessità di un impegno verso una forte riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento, mediante la massima riduzione della parte di essi destinati alla discarica, obiettivo che dovrà, peraltro, improntare l’azione delle Amministrazioni pubbliche nei prossimi anni.



Marco Marcarino,

assessore all'Ambiente del Comune di Alba