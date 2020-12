Cuneo, la proposta della Lega a sostegno dei commercianti: "Creiamo un fondo e una piattaforma online comunale"

Si tornerà a parlare nel consiglio comunale di Cuneo delle ricadute economico-sociali della (ormai lunga) fase pandemica che ha investito il mondo e la provincia Granda - il cui tessuto produttivo è realizzato, come si sa, da piccole e medie imprese - nel corso del 2020.

Con un'interpellanza dedicata il gruppo consigliare Lega Cuneo - nella persona della consigliera Laura Peano - chiede un impegno concreto dell'amministrazione verso i commercianti della città che hanno sostenuto le spese del riadattamento alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e quelle relative all'organizzazione della consegna a domicilio dei propri prodotti, subendo allo stesso tempo la concorrenza del commercio online. Minori entrate a fronte di maggiori costi, un disequilibrio che necessita dell'istituzione di un apposito fondo comunale di sostegno per essere risolto.

Un'idea sostenuta anche dal responsabile cittadino della Lega Giovani Nicola Perna: "La creazione di un fondo finalizzato a un piano di rimborsi per le spese sostenute dai commercianti per la consegna dei prodotti può rappresentare un’iniziativa dalla doppia valenza sia economica che sanitaria. Inoltre, la costituzione di una piattaforma web volta a favorire le consegne a livello intercomunale, sulla base di quanto già fatto da altri enti, potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per il nostro commercio locale".

L'interpellanza verrà discussa nelle giornate di lunedì e martedì 21 e 22 dicembre, nell'ultimo consiglio comunale dell'anno.