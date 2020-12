Cuneo, rubata la cassetta delle letterine di Babbo Natale in via Roma

Brutta sorpresa a pochi giorni da Natale per Paola Gisella e Anna Fontana, titolari dello storico negozio di articoli per la casa di via Roma a Cuneo.

La cassetta delle letterine per Babbo Natale che ogni anno allestiscono fuori dalla loro attività è stata rubata ieri. Realizzata a mano dalle due commercianti, come ogni anno aveva già riscosso successo tra i più piccoli.

Tantissime lettere imbucate dai bambini nel corso delle scorse settimane. Amarezza da parte delle due titolari che in un post su facebook hanno segnalato la scomparsa della cassetta.

Un gesto di cattivo gusto, davvero degno del Grinch.