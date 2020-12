Cuneo: selezionato il progetto definitivo per la rigenerazione dell'ex Frigo Militare

E' il progetto del gruppo di architetti che comprende Francesco, Giuseppe e Marco Messina, Davide Lucia, Giacomo Razzolini, Luisa Palermo ed Edoardo Fanteria a trionfare nel bando nazionale per la selezione del progetto di rigenerazione dell'ex Frigorifero Militare di Cuneo.

Il bando - promosso dalla Fondazione CRC e chiusosi lo scorso 9 ottobre - nella propria prima fase ha raccolto 208 progetti da tutta Italia, tra cui sono stati scelti i cinque migliori per la fase finale. A QUESTO LINK la graduatoria definitiva.

Parallelamente al concorso di progettazione lo scorso 30 settembre si è chiusa la prima fase del bando di identificazione del futuro gestore dei locali, la cui scelta definitiva è prevista per il prossimo gennaio.

“La rigenerazione degli spazi dismessi, per farne centri di riferimento culturale aperti alle nostre comunità, è uno dei temi al centro della strategia di intervento della Fondazione CRC per i prossimi anni, esplicitati nel Piano Pluriennale appena deliberato dal Consiglio Generale” commenta il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta. “Con l’ufficializzazione della graduatoria si conclude questo primo step e potranno prendere avvio i lavori che, insieme all’individuazione del gestore di questi spazi, ci condurranno alla riqualificazione dell’ex Frigorifero militare come polo culturale nel centro della città di Cuneo”.

La premiazione dei vincitori, dei finalisti e dei menzionati si terrà non appena le condizioni pandemiche lo permetteranno; intanto, mercoledì 23 dicembre, si terrà una commissione consiliare incentrata proprio sull'illustrazione del progetto.