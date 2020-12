Dopo 16 di servizio il maresciallo capo Stefano Imperatori lascia la Stazione dei Carabinieri di Centallo

Dopo 16 anni di servizio, il maresciallo capo Stefano Imperatori lascia la Stazione dei Carabinieri di Centallo. Arrivato in città nel lontano 2004, dopo 3 anni diventa comandante al posto di Antonio Bando.



Imperatori, originario della provincia di Rieti, ora presterà servizio alla Stazione di Busca dove ritroverà il concittadino brigadiere capo Alessandro Cubeddu. Il maresciallo capo sarà direttamente alle dipendenza della Compagnia di Cuneo passando così da un territorio di 7mila abitanti ai circa 13mila di Busca più le città di Tarantasca e Valmala.



Non è ancora nota la data del trasferimento ufficiale anche se parrebbe essere imminente, si presume prima di Natale. “A mitigare il dispiacere per la partenza - afferma Giuseppe Chiavassa - è il fatto che il trasferimento rappresenta per lui, oltre che un avanzamento di carriera, un’occasione di crescita professionale. Il comandante Imperatori è persona di grande professionalità e spessore e, insieme, abbiamo passato anni proficui. Non va lontano: i rapporti personali non si interromperanno”



In 16 anni di servizio sul territorio sono state numerose le azioni che lo hanno visto impegnato in prima persona la più rilevante di certo quella relativo ai raccoglitori abusivi di rottami ferrosi.



La partenza del 44enne crea non poco dispiacere per la città di Centallo con la quale aveva instaurato un rapporto profondo. Erano consueti gli incontri che Imperatori teneva con la popolazione: con gli anziani ai quali spiegava come evitare le truffe, con le donne nelle iniziative anti-violenza e con i bambini nelle scuole. Nel giugno 2015 il maresciallo capo è stato rappresentante del Comando di Stazione nel conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri da parte della città di Centallo.