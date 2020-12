Il Covid non ferma i Premi alla buona volontà

Il premio alla buona volontà è ormai diventato una tradizione irrinunciabile per la città di Cuneo, i cuneesi e non solo. Cosicché quest'anno non poteva essere certo il Covid a fermarlo.



La cerimonia della premiazione, giunta ormai con successo alla sua terza edizione, si è svolta in forma ridotta presso lo studio di Borgo San Dalmazzo del suo patron Dino Rossetti, alias Nonno curioso, sede dell'associazione Aicas/Ucepi che gestisce l'ambito premio.



La prestigiosa giuria presieduta dal professore Beppe Ghisolfi e composta dal giornalista e scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto e il designer cuneese Roberto Audisio, ha premiato 18 eccellenze, persone volenterose che nonostante tutto, vanno avanti...



Tra i premiati spiccano, per il sociale il presidente della sezione cuneese del Cisom (Corpo Italiano di soccorso dell'Ordine di Malta) dottor Giovanni Milano, il volontario Cavalier Stefano Avanzini; per la comunicazione la direttrice di Targatocn Barbara Pasqua, la speaker radiofonica Luisella Mellino e Simone Gilardi; per la musica Alex D'Herin e Benny Curti; per l'arte Riccardo Balestra e Amelia Perrone; per la moda Marina Garau, per l'imprenditoria Domenico Massucco, Giuseppe Colletti, Francesca Raineri, Beppe Sacchero; per lo sport Elisa Rigaudo, Lorenzo Romano, Arianna Barale e infine per la cultura lo scrittore albese Mauro Rivetti.



Non tutti i premiati hanno potuto essere presenti alla cerimonia di consegna dei premi.