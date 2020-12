Il presidente della Croce Bianca di Ceva ringrazia volontari e dipendenti: "Senza di voi nulla sarebbe possibile"

"Cari volontari e dipendenti, sono particolarmente emozionato nello scrivere questo messaggio: questo è stato un anno purtroppo drammatico non solo per l'emergenza sanitaria, ma anche per la perdita di numerosi posti di lavoro. Il numero di vittime che abbiamo subito in tutta Italia, a causa del Covid ci mette di fronte a un bollettino drammatico, non si ricordano numeri simili dall'ultimo conflitto mondiale. Questo lascia immaginare quanto sia difficile vivere quotidiano.

Sono emozionato anche perché tra pochi giorni si chiuderà un anno importante e, lasciatemelo dire, storico per la nostra Associazione. Tutti volontari e dipendenti sono stati e sono attualmente sottoposti a un stress logorante, continuo, fuori dal comune, ma ciò nonostante nessuno ha mai mollato, dedicandosi sempre con impegno verso il cittadino.

Voglio anche ricordare il grande lavoro fatto con il Consiglio Direttivo per la organizzazione dell'amministrazione: è stato lavoro incessante, serrato, fondamentale per il futuro della nostra amata Croce Bianca.

Ora però permettetemi di ringraziarvi tutti, dal primo all’ultimo, per quello che avete fatto e per quello che farete anche in queste prossime ore di festa, 24 ore su 24. Grazie perché senza di voi, senza la vostra vicinanza, senza le vostre attività quotidiane, nulla sarebbe possibile. E grazie anche ai dipendenti della Croce Bianca che con la loro abnegazione supportano il volontariato quotidianamente.

A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare una persona che non è volontaria ma svolge il servizio di volontario, lavorando dietro le quinte aiutandoci da sempre e continua a farlo. È un professionista seria e capace che nei momenti di bisogno ci rivolgiamo. Si tratta dell’avvocato Paola Stringa di Ceva, che ci fornisce sempre gratuitamente le consulenze. A lei un sentito grazie per quello che fa per la Croce Bianca di Ceva quindi per la sua città. Essere volontaria/o di una pubblica assistenza Anpas, vuol dire impegnarsi ogni giorno per l’uguaglianza, la gratuità, la solidarietà e la democrazia. Essere volontario in Croce Bianca ha un significato che cambia ogni giorno e sicuramente è un’esperienza che arricchisce dentro.

Essere volontario significa svolgere servizio in ambulanza, accompagnare i malati alle terapie e dare sostegno morale a chi ne ha bisogno. Svolgere inoltre ogni attività nell’ambito della nostra associazione ha come obiettivo ultimo quello di contribuire a una causa sociale di grande importanza che, senza l’apporto dei volontari, molti dei nostri servizi rischierebbero di essere ridimensionati o chiusi. Quest'anno ho inteso fare un piccolo dono a tutti i volontari e dipendenti, un dono un po' particolare, semplice ma piena di significato, ho voluto dedicare una canzone dal titolo "Grande come sei tu" cosa questa unica nel suo genere in tutta Italia.