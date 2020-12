Montagna in ginocchio, Bongioanni presenta la proposta ristori neve: “Dobbiamo aiutare il sistema” [VIDEO]

Tendere la mano a un settore in ginocchio, dare un aiuto concreto a un sistema “in lockdown”. Sono queste le ragioni che hanno spinto il presidente del gruppo consiliare Paolo Bongianni, in accordo con il presidente della Regione Alberto Cirio, a formulare una proposta per i ristori del sistema neve.



“Il vincolo governativo che non permette l’apertura degli impianti sciistici crea un danno enorme alle stazioni sciistiche ma non solo” afferma Bongioanni. I numeri, in effetti, rendono l’idea di quanto sia drammatica la situazione per tutto il sistema della montagna piemontese: al di là delle stazioni, che hanno un fatturato compreso tra i 70 e i 100 milioni di euro, tra maestri di sci, alberghi, bar, ristoranti, pompe di benzina, maestri di sci, noleggio di attrezzature e ogni attività commerciale collegata alla montagna, solo in Piemonte il sistema ha una valore di 1 miliardo circa.



Un’enormità che rischia di andare in fumo a causa delle chiusure tra l’8 dicembre e l’Epifania. Da qui l’idea di Bongioanni: “Non condivido la scelta del Governo, avevamo studiato protocolli per l’accesso contingentato alle stazioni. Dobbiamo però trovare una soluzione alternativa se il Governo è sordo. Ecco perché abbiamo preparato una risposta di ristoro del sistema neve, articolata su cinque assi di intervento”.



“Un asse portante - spiega il presidente di Fratelli d’Italia - è ovviamente quello delle stazioni sciistiche, che hanno visto perdere il loro fatturato dopo aver fatto i lavori di preparazione”. “Poi ci sono i maestri di sci, per molti questo mestiere è proprio un’attività principale: abbiamo previsto una forma di ristoro che si aggirerà sui 2.000 euro a persona” afferma il consigliere regionale. Un altra categoria che non verrà lasciata indietro dal sistema di ristoro neve sono gli sci club: “Pagano l’affitto delle piste, sono gli unici che possono andare a sciare. Sono un presidio importante per tutti i nostri figli. Interverremo per abbattere i costi dell’affitto delle piste”.



A fianco di questi, il presidente Cirio ha voluto inserire tutto il sistema dell’albergazione, dei bar, dei ristoranti e delle agenzie di viaggio che non stanno lavorando da inizio anno: “Le prospettive a medio termine sono pessime, prefigurano una ripresa del turismo estero nella seconda metà del 2022. Tempi molto lunghi, il turismo è in ginocchio perché vive sulla mobilità. Inoltre il presidente ha voluto inserire, e condivido pienamente, il discorso riferito alle guide alpine e a chi noleggia l’attrezzatura sciistica e ai negozi di articoli sportivi” spiega Bongioanni.



Il sistema ristori neve quoterà più di 20 milioni di euro: “Come Regione cercheremo nei tempi più veloci possibili di immettere questa linfa nelle nostre strutture del sistema neve per permettergli, speriamo, di poter aprire il 7 gennaio recuperando parte di quanto perso”. “Forse non si lavorerà a pieno regime, ma si creerà quell’indotto importante per tenere viva la nostra piccola e medio impresa, che ricordo essere la struttura portante dell’economia del nostro Piemonte” conclude Bongioanni.