Nei campi cresce il timore: "Sul Recovery fund un'azienda piemontese su due teme di dover aspettare un anno per gli aiuti europei"

L’Unione europea delle cooperative ha condotto la sua ricerca su un campione nazionale. Ma il Piemonte recita in prima fila. “Il rischio è che gli aiuti di Bruxelles arrivino troppo tardi per recuperare il terreno perso e difendere i livelli occupazionali – evidenzia il presidente regionale di Ue.Coop, Matteo Castella - considerato che a marzo scade anche il blocco dei licenziamenti. In questo momento storico segnato da una pandemia senza precedenti è necessario intervenire al più presto snellendo tutte quelle procedure burocratiche che rischiano di far perdere tempo prezioso per salvare aziende e posti di lavoro".