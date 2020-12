Si accende il Natale a Niella Tanaro tra luci e speciali addobbi per le associazioni (FOTO)

A Niella Tanaro si inizia a respirare l'atmosfera natalizia, mentre la scorsa settimana sono state installate luminarie e led, grazie al lavoro dai volontari e della ditte Benedetto e Borio che hanno aiutato gratuitamente, la signora Patrizia Bruzzone ha pensato ad abbellire il paese con alcune simpatiche decorazioni.

Gli alberelli di Natale, forniti dal comune, sono stati addobbati con dei sacchettini confezionati a mano dedicati alle diverse associazioni niellesi.

"Ogni associazione ha un suo sacchetto su uno degli alberi di Natale in paese, una bellissima idea per abbellire Niella" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Un ringraziamento speciale a Patrizia, da parte dell'amministrazione comunale e dei cittadini, per il lavoro realizzato e per aver contribuito a rendere tutti più uniti in questo Natale 2020".