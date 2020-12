Savigliano: buoni alimentari in distribuzione, ma manca l’adesione dei commercianti locali

Sono in distribuzione dall’11 dicembre i buoni per l’acquisto di generi alimentari per le famiglie in difficoltà di Savigliano. A differenza della scorsa primavera, mancano tuttavia le adesioni da parte degli esercenti locali saviglianesi.

“L’Ascom di Savigliano d'accordo con il Comune, ha contattato i vari esercizi commerciali per raccogliere la disponibilità a ricevere i buoni acquisto di generi alimentari che sono in distribuzione - spiega in un post su Facebook il sindaco Giulio Ambroggio -. Ad oggi solo tre negozi hanno aderito oltre a numerosi supermercati. Ricordo che se qualche altro esercente vuole aderire lo può fare contattando la locale Associazione Commercianti”.

“Nella prima distribuzione avevano aderito in tanti - specifica Livio Raballo, direttore Ascom Savigliano - poi in tanti però non avevano avuto riscontro. E’ probabile che questa volta in molti abbiano preferito non immettersi nel circolo, per una questione operativa. Tanti negozianti infatti non avendo ricevuto tale riscontro non hanno ritenuto di essere utili alla causa. Chi lo ha fatto per questa distribuzione è perché ha visto funzionare il sistema. I supermercati invece so che hanno aderito quasi tutti”.