Savigliano: il parco giochi di Levaldigi verso un nuovo "look"

Si stanno svolgendo in questi giorni i lavori di riqualifica del parco giochi in frazione Levaldigi a Savigliano.

Il Comune è intervenuto con i propri operai e con materiali già acquistati in precedenza. I giochi più datati, come le altalene risalgono al 2003, mentre nel 2010 alcuni erano già stati sostituiti.

Ora sono state sostituite le molle e saranno messi in sicurezza i pezzi più pericolosi che dovrebbero essere sostituti in primavera. La zona è stata completamente inghiaiata ed entro fine anno sarà sostituito il dondolo che si era rotto ed era stato rimosso nei giorni scorsi.

In primavera si procederà con gli interventi che richiedono la bella stagione come il posizionamento della pavimentazione in gomma.

Sempre nel 2021, con il nuovo bilancio il Comune vorrebbe acquistare un nuovo scivolo per sostituire quello precedente, ormai troppo rovinato.

Nei mesi scorsi giochi sono stati oggetto di preoccupazione e di critiche da parte dei genitori residenti a Levaldigi che lamentavano la trascuratezza dell’area, anche tramite i canali Facebook. “Il legno ormai è usurato e quando i bimbi salgono spesso succede che si infilino le schegge di legno nelle mani - scriveva una mamma sul social quest’estate -. Lo scivolo quasi ogni anno ospita nidi di vespe! La giostra dei cavallini è rotta ormai da inizio estate, ed è ancora lì inutilizzabile”.

In città a Savigliano, intanto nel 2020 sono stati aperti due parchi giochi inclusivi, adatti cioè a tutti i bambini anche quelli diversamente abili, in via Vigili del Fuoco e in via della Chiesa. Per i due interventi, realizzati grazie al bando della Fondazione Crc “Spazi per l’Infanzia”, si sarebbe dovuta svolgere un’inaugurazione ufficiale, ma l’arrivo della seconda ondata del Covid-19 non l’ha consentito.