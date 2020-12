Savigliano, Incantevole Natale: tutte le iniziative del secondo weekend

Un Natale alternativo, in grado di arrivare in tutta sicurezza nelle case dei saviglianesi, è quello ideato dall'Ente Manifestazioni per il 2020.

Grazie all’utilizzo dei social media, in collaborazione con il Ludobus GiocAmico della Cooperativa Proposta 80, propone dei “laboratori on line” fruibili attraverso la piattaforma di GOOGLE MEET.

I laboratori , cui si è svolta una prima parte già lo scorso fine settimana, saranno ancora fruibili sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 11 alle 12 e sono consigliati per bambini in un’età compresa tra i 3 e i 10 anni con l’ausilio di un genitore. Sarà possibile creare comodamente da casa renne, decorazioni e pupazzi di neve.

Con il contest “fotografa il tuo Natale”, sarà inoltre possibile condividere momenti e scatti fotografici che abbiano come sfondo l’albero di Natale di Piazza Santarosa e i pacchi dono illuminati posizionati in sei punti di Savigliano: Via Torino, Il Molo, Via Tapparelli, Corso Roma, l’Ala Polifunzionale e Via S. Andrea. Per partecipare basta scattare una fotografia e taggare la Fondazione su Facebook @EnteManifestazioniSavigliano e su Instagram @Incantevole_natale, oppure utilizzare l’hashtag #INCANTEVOLENATALE.

Tra le attività del Natale, quest’anno non poteva mancare un’iniziativa solidale. La Fondazione Ente Manifestazioni, insieme al Comune di Savigliano invita i cittadini a sostenere il prezioso lavoro della Croce Rossa di Savigliano attraverso una libera offerta.