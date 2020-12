Calcio: Marco Angeli è il nuovo presidente della Sezione Arbitri di Cuneo

Si sono svolte, sabato 12 dicembre, le elezioni per designare il Presidente della Sezione Arbitri di Cuneo.

E' stato nuovamente eletto l'Arbitro Benemerito Marco Angeli che ha prevalso sul Presidente uscente Igor Crivelli.

Già a capo della Sezione di Cuneo dal 2000 al 2016, torna al timone dopo soli quattro anni.

Solo i candidati e l'Ufficio di Presidenza del designato Paolo Carbone si sono riuniti in presenza, mentre tutti gli associati hanno potuto partecipare e votare da remoto, grazie al sistema informatico predisposto dall'AIA appositamente per svolgere le elezioni in tutta Italia in periodo di covid.