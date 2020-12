Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Battista Gazzola, ex dipendente dell’Ospedale Santa Croce

Vivo cordoglio a Castelletto Stura per la scomparsa di Giovanni Battista Gazzola, mancato mercoledì 16 dicembre all’età di 79 anni.

Entrato come cuoco all’ospedale Santa Croce di Cuneo, iniziò poi a lavorare come addetto alla portineria. Era molto conosciuto e stimato per la sua giovialità, per l'altruismo e la serietà nel lavoro.

Nativo di Castelletto Stura, si trasferì con la famiglia nel 1967 a San Rocco Castagnaretta, dove visse fino al 1986. Appassionato di montagna (in particolare era legato a Limone Piemonte) ed apprezzato tornitore di legno, uno dei suoi hobby preferiti, lascia la moglie Imelda, le figlie Franca (titolare di un bar a Limonetto) e Maura (istruttore tecnico al Catasto delll’Agenzia delle entrate di Cuneo), i nipoti Jessica, Nicolò e Letizia, i fratelli Margherita e Mario. Con partenza dall’ospedale Santa Croce, il funerale sarà celebrato nella chiesa di Castelletto Stura venerdì 18 dicembre alle ore 15 (settima e trigesima domenica 27 dicembre alle ore 11,15 e domenica 17 gennaio alle 11,15).