Insegnante ai domiciliari con l’accusa di molestie e violenze sessuali a danno di alcune studentesse

Un insegnante 55enne residente in Sardegna, ma di fatto domiciliato nell’Albese, si trova attualmente agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di gravissime accuse di molestie a danno di alcune studentesse, sue allieve.

L’attività di indagine ha preso il via quando gli operatori di una comunità per minorenni del Biellese, notando che da alcuni giorni una loro ospite sedicenne appariva triste e turbata al rientro da scuola, sono riusciti a convincerla a confidarsi scoprendo così che la ragazza aveva subito ripetute molestie sessuali da parte di un insegnante, in particolare con ripetuti palpeggiamenti dei glutei e del seno.

I responsabili della Comunità hanno pertanto trasmesso opportuna segnalazione alla Procura della Repubblica di Asti, oltre che all’Istituto scolastico interessato.

Individuato il docente indicato dalla ragazza, è stato appurato che l’uomo, insegnante di un corso di cucina, aveva mosso diversi apprezzamenti e battute a sfondo sessuale anche ad altre alunne e che la direzione dell’Istituto aveva concordato un suo allontanamento. Ma soprattutto è emerso che durante l’uomo avrebbe molestato anche un’altra studentessa sedicenne.

Qualche mese dopo l’allontanamento dalla scuola, l’indagato avrebbe poi avvicinato la ragazza, convincendola a salire in auto e, dopo essersi recato in una zona appartata, avrebbe consumato un atto di violenza sessuale, minacciando di ammazzarla se avesse detto qualcosa.

I capi d’accusa contestati all’uomo riguardano, quindi, ripetuti atti di violenza sessuale a danno delle due ragazze, all’epoca dei fatti minorenni. E’ stata acquisita numerosa documentazione e, a seguito di due incidenti probatori svolti per consolidare le dichiarazioni delle vittime, sono state ascoltate molte persone informate sui fatti.

Alla luce della gravità dei delitti contestati, a seguito di gravi indizi di colpevolezza acquisiti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti, oltre che in considerazione del pericolo di reiterazione dei reati, anche se l’indagato non svolge più la professione di insegnante, la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. In seguito all’interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto, il difensore dell’indagato ha chiesto la revoca degli arresti domicliari del suo assistito, che ha negato ogni addebito, ma l’istanza è stata rigettata dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha confermato gli arresti domiciliari.