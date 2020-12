Clima mite previsto per il weekend con minime in pianura a 3°C, domenica piogge sparse

L'evoluzione meteorologica per il weekend vede il transito di una perturbazione atlantica, con neve relegata a quote di media montagna.

Possibile fase anticiclonica per le festività natalizie, poi dal 26 dicembre possibile nuovo peggioramento. Domenica attese piogge copiose sulla Liguria di Ponente, in particolare sull'Imperiese. Poi migliora.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione



Da domani, venerdì 18, a domenica 20 dicembre

Nubi in aumento il mattino su Liguria di Ponente e nel pomeriggio sul Piemonte, senza precipitazioni di rilievo. Nuvoloso sabato sul Piemonte, con qualche precipitazione sparsa su Liguria di Ponente.

Domenica maltempo in estensione a tutto il Nord Ovest con piogge copiose ancora sul settore del Ponente ligure, in particolare l’Imperiese. Neve oltre i 1.600 m domenica su tutto l’arco alpino.

Minime in pianura intorno ai 3-5°C e massime sui 7-10°C. Al mare minime intorno 7-9°C e massime a 11-14°C

In pianura venti deboli da Sud Est

Al mare venti forti da Nord



Da lunedì 21 dicembre

Nubi irregolari clima mite



