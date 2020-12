Bovini da carne, l'appello di Coldiretti Cuneo: "La Regione trovi i fondi per coprire le domande di sostegno"

È quanto mai necessario che la Regione aumenti la dotazione finanziaria per soddisfare tutte le domande che gli allevatori di bovini da carne hanno presentato in attuazione della Misura 21 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo chiede Coldiretti nell’evidenziare il rischio concreto che non tutte le aziende ottengano il sostegno previsto a causa dell’insufficienza dei fondi.

“Grazie alle nostre sollecitazioni dei giorni scorsi, è stato compiuto un primo, fondamentale passaggio, che ha permesso di superare la criticità legata alle modifiche al bando attuate in corsa dall’Assessorato all’agricoltura – spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – ma ora serve un ulteriore sforzo per far sì che tutte le imprese che hanno presentato domanda possano ricevere, in misura integrale, quanto loro spettante”.