La moda sportswear è su Push96.com, con i vantaggi del retail

Dal catalogo composto esclusivamente da brand internazionali all’approccio customer centric, sono molte le differenze tra Push96.com e un comune negozio online di moda. Merito anche della rete di punti vendita fisici su cui lo store di Gallery Holding SpA può contare. Sì, perché www.push96.com fa riferimento ad una delle principali aziende italiane nel retail sportswear, con esperienza ultraventennale e un network di oltre 140 negozi tra multimarca e franchising monomarca.

Su Push96.com c’è il meglio della moda streetwear e activewear per uomo, donna e bambino. Gli iconici jeans Levi's, i giubbotti di Napapijri e le felpe della selezione Polo Ralph Lauren donna sono solo alcuni dei capi proposti.

In catalogo ci sono anche cappotti, maglieria, polo, gonne, pantaloni e abiti di Timberland, The North Face, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Roy Roger's e altri brand di primo piano. Collezioni a cui si aggiungono esclusive online e prodotti personalizzabili. Un’offerta che nella sezione Saldi diventa ancora più conveniente.

Grazie al know-how in ambito retail acquisito da Gallery Holding, lo store ha creato un’esperienza d’acquisto digitale che unisce i vantaggi dell’e-commerce a quelli dell’offline. In pochi click il cliente ottiene tutte le informazioni utili all’acquisto, comprese caratteristiche e vestibilità di ogni capo. Proprio come in un punto vendita fisico.

Ma può anche contare sui vantaggi propri dello shopping digitale: spedizioni in 24/48 ore, pagamenti senza rischi, assistenza multicanale e tante possibilità di risparmio. Con la sicurezza di rivolgersi ad una realtà autorevole e attenta alle esigenze dell’utente. Lo dimostra, ad esempio, la scelta di non modificare le foto dei modelli, così da fornire immagini reali dei capi e allo stesso tempo abbracciare la diversità.

La shopping experience è intuitiva e supportata in ogni aspetto dal customer care e dal retail network del Gruppo. Il cliente ha infatti la possibilità di ricevere gli acquisti compiuti su Push96.com presso il negozio più vicino. Opportunità fornita indipendentemente dal brand coinvolto.

Anche per le procedure di reso è possibile approfittare della vicinanza con i negozi fisici, riconsegnando la merce da restituire direttamente nel punto vendita selezionato.

Nonostante si tratti di un e-commerce, per Push96 la dimensione umana del rapporto tra le persone resta una priorità: “noi al contatto umano con la nostra clientela teniamo molto, per questo diamo la possibilità di andare nel negozio a ritirare l’acquisto o a renderlo: è uno stimolo per interagire e per sfatare quell’idea che il commercio on line sia tutto uguale”, ha spiegato nel corso di una recente intervista Andrea Signori, e-commerce director di Push96.

A qualsiasi dubbio risponde l’assistenza clienti, disponibile via telefono, e-mail e WhatsApp. Per gli interrogativi più comuni ci sono anche le FAQ del sito, che affrontano questioni legate a prodotti, procedure d’acquisto, pagamenti, spedizioni, resi e molto altro. A disposizione del cliente anche una guida alle taglie, per convertire rapidamente taglie italiane e internazionali.

Le tante recensioni pubblicate su Google sono la conferma del valore dell’offerta: il punteggio medio è 4,9 su 5.