La stagione fredda riporta in tavola il minestrone: scopri le sue proprietà

Il minestrone è un piatto invernale che si presta benissimo a riscaldare l’atmosfera, le mani ed il corpo. Oltre al calore avvolgente di questo alimento già saprai che si tratta di un concentrato di bontà e proprietà benefiche per la salute. Quindi oggi vedremo tutti i benefici per la salute e per chi vuole tornare in forma senza rinunciare al gusto delle cose buone.

Difatti il minestrone non è un piatto triste se lo si abbina in modo sapiente, ad esempio con dei crostini di pane integrale o piccante. Pur essendo un piatto unico può essere anche abbinato ad un secondo leggero, magari se hai ospiti a pranzo. In ogni caso è un alimento ricco di proprietà benefiche per tutte le età e che vale la pena di ricordare.

Le fibre contro la fame

Se guardi gli ingredienti del minestrone surgelato classico ti renderai subito conto che hai a disposizione una vasta quantità di vegetali. Questi sono ricchi di proteine vegetali, sostanze nutrienti e antiossidanti che vengono assimilate dall’organismo come vedremo qui di seguito. Ciò che non viene assorbito, invece, sono le fibre vegetali, sostanze che contribuiscono a migliorare il transito intestinale e riempire lo stomaco stimolando il senso di sazietà e, quindi, riducono gli attacchi di fame. Le fibre vegetali sono la soluzione ideale per chi deve cambiare regime alimentare ma soffre di dipendenza da zuccheri o alimenti troppo grassi. Quindi con le fibre del minestrone ti senti sazio e soddisfatto e tenderai meno a concederti strappi fuori pasto.

Le proteine, le vitamine ed i nutrienti

Come anticipato poco fa, le verdure del minestrone sono anche ricche di proteine, vitamine e nutrienti. La loro azione per il nostro corpo è fondamentale per il metabolismo e per il corretto svolgimento delle funzioni vitali. Inoltre, l’effetto antiossidante contribuisce a contrastare la proliferazione dei radicali liberi e a mantenere giovani i capelli, le unghie, la pelle e gli organi interni.

Quindi con il minestrone classico fai il carico di nutrienti e di proteine vegetali, una scorta preziosissima se segui anche una dieta vegetariana o vegana. Le proteine vegetali, tuttavia, sono molto sensibili e, quindi, una cottura eccessiva potrebbe decimarle. È per questo che ti consigliamo di prediligere il minestrone in pezzi a quello passato perché è naturalmente più ricco di nutrienti.

Sollievo allo stomaco dai periodi di eccessi

Inoltre, il minestrone è in grado di aiutare chi soffre di stitichezza dato che le verdure in esso contenute contribuiscono ad ammorbidire e a incrementare il volume delle feci. Le fibre anche contribuiranno a tale scopo e, quindi, l’intestino ne beneficerà grazie ad una profonda azione drenante e depurativa che aiuterà il transito intestinale. È un vero toccasana da inserire nell’alimentazione soprattutto dopo qualche periodo di eccessi, di cene in compagnia e di aperitivi.

Temperatura corporea a livello ottimale

Infine, il minestrone ti aiuta ad affrontare le gelide giornate autunnali e invernali, aumentando la temperatura corporea e provocando un beneficio diffuso e piacevole. Quindi consumato caldo, appena bollito in pentola, l’aumento della temperatura corporea comporterà da parte del tuo corpo un dispendio di calorie per tornare alla temperatura media. Questo movimento generato dal minestrone caldo causa maggiori consumi di calorie e la piacevole sensazione di torpore alle mani e ai piedi, specialmente quando le temperature sono molto basse e non riusciamo a stare lontani dai termosifoni. In conclusione, il minestrone è una scorta di salute da inserire nella nostra alimentazione ai primi freddi e un toccasana irrinunciabile per grandi e piccini.