Trading online in Italia, il nostro broker è legale?

Per fare trading online è sufficiente aprire un conto di investimento presso un broker, effettuare un primo versamento e utilizzare la piattaforma di trading per poter aprire e chiudere le posizioni sui propri asset preferiti. Ma è davvero così semplice?

In realtà, c’è un piccolo – ma fondamentale! – aspetto che viene trascurato: assicurarsi che il broker al quale affidiamo i nostri soldi e le nostre velleità di diventare dei trader professionisti abbia in realtà tutti i requisiti utili per poter fornire i servizi che sta proponendo.

Ovvero, come rendersi conto quali sono le piattaforme di trading online legali in Italia ? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Quali sono i broker legali in Italia

Per poter arrivare a comprendere quali siano le piattaforme di trading online in Italia, bisogna innanzitutto comprendere che gli operatori e gli intermediari finanziari che offrono servizi di investimento nel nostro Paese devono essere autorizzati o riconosciuti dalla Consob.

Nel primo caso è la Consob che rilascerà un’apposita licenza che permetterà ai broker di operare legalmente nel nostro Paese e nel mercato UE. Nel secondo caso la licenza viene concessa da un ente equivalente alla Consob nel Paese di origine del broker, e la nostra Commissione si limiterà dunque a riconoscere tale fatto, permettendo la possibilità che il broker operi anche da noi.

Per intenderci, una parte preponderante di broker europei viene autorizzata dalla CySEC, l’ente di regolamentazione di Cipro, dove molti broker hanno sede anche in virtù delle maggiori convenienze fiscali e burocratiche.

Come rendersi conto se un broker è legale

Ora che sai in che modo un broker può essere autorizzato ad operare in Italia, possiamo fare un piccolo passo in avanti e cercare di comprendere come rendersi conto se un broker sia o meno legale.

Naturalmente, il primo passo che puoi fare è quello di consultare il sito internet del broker, il quale avrà l’obbligo di indicare il numero di licenza che ha ottenuto dall’ente di regolamentazione di proprio riferimento, oltre che alcune informazioni necessarie, come la propria sede legale e amministrativa.

È tuttavia ovvio che questa piccola iniziale cautela non può essere sufficiente. Alcuni broker potrebbero infatti – in modo disonesto – indicare nella propria home page dei dati non veritieri.

Diventa allora necessario fare un piccolo passo in avanti, e cercare di assicurarsi sul sito della Consob che questo operatore sia effettivamente autorizzato o riconosciuto dalla stessa Commissione. Ti consigliamo allora di accedere al sito internet consob.it e, di qui, recarti nella sezione degli albi, dove troverà spazio anche l’elenco delle società che offrono servizi di investimento, senza o con succursale in Italia.

Se il broker è legale (nei termini di cui sopra) lo troverai chiaramente indicato in questi albi. Potrai dunque visionare non solamente il suo nome “commerciale” (cioè, il nome con cui viene fornita la piattaforma di trading), quanto anche le informazioni legali sulla società, i siti internet presso cui opera e tutte le altre informazioni che ti permetteranno di accertare se effettivamente hai a che fare con un operatore in piena regola.

Conclusioni

Fin qui, qualche breve indicazione che ti permetterà di conoscere meglio il tuo broker online di riferimento. Naturalmente, se vuoi saperne di più puoi andare alla ricerca di recensioni e opinioni che puoi largamente trovare sui siti specializzati, e nei quali potrai anche trovare – per ogni singolo broker – quali siano i suoi punti di pregio e i suoi difetti.

Ricorda infine di aprire un conto demo prima di iniziare a fare trading con capitale reale, e di contattare l’assistenza clienti in fase di pre-registrazione per renderti conto della sua prontezza e della sua cortesia. Buon trading!