Mario Colino in arte "Prezzemolo" protagonista da Busca nella trasmissione MAG su Italia 1

La puntata, coordinata dall'ATL del Cuneese, è stata registrata a fine novembre scorso e andrà in onda in pieno clima natalizio.

Fantasia e creatività saranno il filo conduttore, presso l’ex Convento dei Cappuccini di Busca oggi sede operativa dell’Associazione Ingenium, dell'incontro del giornalista Marco Graziano con Mario Collino, in arte "Prezzemolo", personaggio molto conosciuto in Piemonte per la sua singolare riproposta dei giochi di una volta realizzati con materiali poveri e con tanta, tanta fantasia.