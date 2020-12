Cuneo, prime manovre nell’area di maggioranza in vista delle comunali del 2022

Le prime mosse del centrodestra in vista delle amministrative di Cuneo del 2022, avviate con largo anticipo da Fratelli d’Italia, hanno indotto la maggioranza in carica (Centrosinistra + Centro civico) a fare anch’essa i primi passi.

Si tratta per il momento di rumors e di qualche singola iniziativa in un quadro politico-amministrativo che finora ha avuto il suo perno nella figura del sindaco Federico Borgna, il cui secondo mandato scadrà appunto tra poco più di un anno.

Il dopo Borgna non appare per nulla agevole, sia per ciò che concerne l’individuazione del candidato sindaco, sia per quanto riguarda il perimetro politico nel quale l’eterogenea maggioranza uscente dovrà muoversi.

Il centrodestra ha fatto capire che intende ricercare il proprio uomo (o la propria donna) in una cornice civica.

Su questo fronte, il capogruppo regionale di FdI Paolo Bongioanni ha già sondato alcuni esponenti del mondo delle categorie produttive e soprattutto nell’ambito dell’Atl (Azienda Turistica Locale), realtà che conosce a menadito essendone stato direttore per vari anni e che è stato il suo trampolino di lancio in politica.

Qualche mese fa, in proposito, aveva fatto capolino il nome di Mauro Bernardi, attuale presidente dell’Atl e in passato vicesindaco di Borgo San Dalmazzo.

Un’indiscrezione che non ha trovato conferme, ma nemmeno smentite.

Fratelli d’Italia vuole far capire ai partner di coalizione che è disposta a rinunciare ad un proprio uomo, ma al contempo vuole esercitare un ruolo da prim’attore, forte dei sondaggi che danno il partito in forte ascesa.

E la maggioranza di Borgna che fa?

I nomi di per sé non mancano, ma occorre individuare un soggetto che sappia fungere da collante per tenere unite anime che, nel corso di questi anni, non sempre hanno dimostrato di parlare all’unisono.

Borgna, con la flemma di un capitano che sa muoversi con scaltrezza tra i marosi della politica, ha evitato “rimpasti” che avrebbero potuto scatenare pericolosi effetti domino e cloroformizzato sul nascere i piccoli (o grandi) mal di pancia del Centro per Cuneo e delle altre liste civiche.

La successione ereditaria, secondo logica, dovrebbe vedere la vicesindaco ed ex senatrice Pd Patrizia Manassero avanzare un diritto di prelazione, ma l’interessata si mostra prudente e non scalpita.

A bordo campo aspettano le mosse del Pd almeno tre assessori della lista civica Centro per Cuneo, Luca Serale, Franca Giordano e Davide Dalmasso.

E poi c’è Alessandro Spedale, espressione di Cuneo Solidale e Democratica, una formazione che in passato ha fatto le fortune elettorali del centro-sinistra ma che oggi pare – parafrasando Berlinguer – “aver esaurito la sua carica propulsiva”.

La nascita di “Rigenerazione”, l’associazione politico-culturale del giovane golden boy di “Monviso Giovani” (la squadra primavera di “Monviso in Movimento”), Pietro Carluzzo, ha segnato di fatto la rottura col gruppo di “Monviso” il cui presidente è Alberto Valmaggia, ex sindaco di Cuneo per due mandati ed ex assessore alla Montagna nella precedente giunta regionale di Sergio Chiamparino.

Infine, c’è il ruolo, un po’ defilato ma non troppo, di “Crescere Insieme”, il gruppo civico che nella vulgata della politica locale è indicato come il “partito della Fondazione”.

“Insieme” guarda e per il momento non favella, ma vorrà sedersi al tavolo e, quando sarà l’ora, calerà le sue carte, cercando di far pesare l’ago della bilancia da una parte piuttosto che dall’altra.

Per tentare di districare una matassa che ad oggi appare quanto mai aggrovigliata c’è chi vorrebbe sparigliare puntando su una figura di spicco, competente, estraneo alla mischia della politica politicante.

Non è un mistero che da qualche settimana a questa parte negli ambienti politici cittadini si senta circolare il nome di Andrea Silvestri, attuale segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Un nome importante, la cui autorevolezza potrebbe costituire il collante per un variegato arcipelago di liste alla ricerca di un leader che oggi manca.

Obiettivo? Contrastare in maniera la più compatta possibile l’offensiva del centrodestra che, tra un anno e mezzo, schiererà su Cuneo la sua artiglieria pesante.