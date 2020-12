A Fossano il 31 dicembre cessa la sua attività il dottor Giovanni Mellano

Dal 1 gennaio (ultimo giorno lavorativo 31 dicembre) cesserà la propria attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale il dott. Giovanni Mellano.

Gli assistiti sono invitati a scegliere un nuovo medico o tramite FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) oppure recandosi presso gli sportelli distrettuali.

Inoltre, in seguito alla cessazione dal servizio per pensionamento del dott. Alfio Cosentino dal 1 gennaio 2021 (ultimo giorno lavorativo 31 dicembre), i pazienti dello stesso verranno assegnati alla dott.ssa Marina Garavelli medico di Medicina Generale con incarico temporaneo che svolgerà l’attività a partire dal 1 gennaio nella sede e negli orari sotto indicati:

Ambulatorio di Bene Vagienna - via Ospedale 5 (su appuntamento), telefono 3274943281 nei giorni: lunedì dalle ore 14 alle 17; martedì dalle 9,00 alle 12,00; mercoledi dalle 15,00 alle 18,00; giovedi dalle 9,00 alle 12,00; venerdi dalle 9,00 alle 12,00.

Si ricorda che, poiché il medico ha un incarico temporaneo non è necessario recarsi presso gli sportelli distrettuali per l’iscrizione.

Tuttavia, sia gli assistiti del dr. Mellano sia quelli del dr. Cosentino che desiderassero optare per un altro medico disponibile dovranno seguire le istruzioni seguenti:

in questo periodo di emergenza pandemica, per evitare di creare assembramenti, si può effettuare la scelta telefonando agli sportelli di Scelta e Revoca e seguire le istruzioni che verranno impartite dalle impiegate, oppure trasmettendo via e-mail la richiesta unitamente a un documento di identità ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito: prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it; prenotazionicassa.savigliano@aslcn1.it.

E’ possibile, per gli assistiti maggiorenni, scegliere il medico utilizzando il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), ovvero recarsi presso gli sportelli distrettuali, muniti di tessera TEAM e di un documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.

Di seguito sedi e orari degli sportelli distrettuali:





Sportello di Fossano: via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 tel. 0172 699246

Sportello di Savigliano: presso Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 tel. 0172719155-0172719481-0172719482

Sportello di Racconigi: via Ospedale 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 13,15 alle 16,00 tel. 01728217704