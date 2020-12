Due incidenti stradali, ieri sera, lungo la SP 26, a Revello: il bilancio è di 5 auto e 8 persone coinvolte

Due incidenti stradali si sono verificati, ieri sera, a Revello.

Intorno alle 19.30 il primo sinistro, lungo la strada provinciale 26, all’altezza dell’incrocio con via Servour e via Albenga, nel quale sono rimaste coinvolte tre auto e ben cinque persone. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, con la medicalizzata da Paesana e l’ambulanza partita dalla Croce verde di Saluzzo, i Vigili del fuoco di Saluzzo e i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Saluzzo.

Nessuno dei cinque feriti ha fortunatamente riportato traumi gravi. Soltanto una persona è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti, con un codice verde, di bassa gravità.

Qualche ora dopo, poco prima delle 22, un secondo incidente, sempre lungo la strada provinciale 26, questa volta in località Morra San Martino, all’incirca all’altezza dell’ex discoteca Feeling.

Qui due auto si sono scontrate violentemente tra di loro, per cause ancora in fase di accertamento. Le due vetture, dopo lo schianto, hanno terminato la loro corsa ad un paio di centinaia di metri una dall’altra.

Scattato l’allarme, anche in questo caso sono intervenute le ambulanze del 118, tra cui la medicalizzata giunta da Saluzzo, i Vigili del fuoco di Saluzzo e i Carabinieri di Saluzzo.

Tre, in totale, i feriti. Un giovane su un’auto e due signori, un uomo ed una donna, sull’altra vettura. Di questi, soltanto la donna è stata trasferita al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Savigliano per gli accertamenti del caso.