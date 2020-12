73 capi di cinghiale abbattuti tra domenica e lunedì nel Comprensorio alpino Cn1

73 capi di cinghiale abbattuti nelle giornate di caccia di domenica e lunedì.



Il dato, senza ombra di dubbio considerevole, ce lo rilascia il Comprensorio alpino Cnl, che comprende i territori di quindici Comuni: Crissolo, Oncino, Ostana, Paesana, Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po, Gambasca, Castellar di Saluzzo, Pagno, Brondello, Revello, Envie, Barge e Bagnolo.

Da tempo si sente parlare di “emergenza cinghiali”, sia in relazione ai danni che gli ungulati provocano in agricoltura, sia all’implicazione degli animali in numerosi incidenti stradali lungo le maggiori arterie stradali (ma non solo).

Con i 73 capi abbattuti domenica e lunedì, sale a 368 il totale di cinghiali abbattuti nel territorio del Comprensorio alpino Cnl da inizio della stagione venatoria.

Dei 73 cinghiali, invece, il 90% è stato abbattuto all’interno dei territori di Paesana e Barge, dove — come conferma il Comprensorio — si registrano i danni maggiori in campo agricolo. Proprio il Comune di Barge aveva infatti recapitato al Comprensorio alpino una richiesta di contenimento cinghiali considerati i danni causati alle coltivazioni agricole.



“La conferma — ci dicono dai vertici del Comprensorio — che nonostante tutto, a alla luce della grande polemica sull’emergenza cinghiali, i cacciatori portano comunque a casa un risultato”.

Il grande numero di cinghiali abbattuti domenica e lunedì, spiegano gli esperti, è dovuto anche alle condizioni di innevamento favorevoli.

Da domenica scorsa, con il declassamento del Piemonte a “zona gialla”, è ripresa l'attività venatoria senza limitazioni di luogo, quindi anche al di fuori del Comune di residenza del cacciatore.

Il Comitato di gestione sta predisponendo la proroga per la chiusura della caccia al cinghiale e al cervo, come indicato dalle disposizioni regionali, per recuperare le giornate perse nel corso del lockdown determinato dalla zona rossa su tutto il Piemonte.