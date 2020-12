A Manta, al via il progetto “A Natale con noi ... puoi"

Le festività natalizie sono alle porte e il Comune di Manta ha voluto promuovere un importante progetto dal titolo “Vivi...Amo Manta”, che si svilupperà in una programmazione nel corso degli anni, in quanto verranno proposti sotto-progetti con temi dedicati, L'obiettivo è quello di coinvolgere l'intera cittadinanza e il primo sotto-progetto che prenderà il nome di“A Natale con noi ... puoi", vedrà coinvolti in particolare le scuole elementari, l'asilo infantile, l'asilo nel bosco con il baby-parking “La piazza dei bimbi” e il Centro “Federica Pelissero”.

I bambini realizzeranno degli elaborati con messaggi, disegni e poesie che verranno applicati su delle sagome a forma di albero di Natale che decoreranno tutta via Roma in vista delle festività natalizie.

La scelta di Via Roma è dettata dalla necessità di valutare la fattibilità economica e la bontà del progetto che si consoliderà già il prossimo anno con la conferma di via Roma e l'allargamento anche alla via Garibaldi ed a seguire alle altre vie del concentrico Si tratta di una bellissima iniziativa che permetterà anche di coinvolgere la Casa di Riposo “Maero” in quanto parte degli elaborati saranno consegnati agli ospiti della struttura per allietare il loro Natale. È il modo con cui l'amministrazione mantese ha voluto celebrare queste festività, con un'attenzione particolare nei confronti di bambini e anziani, che tanto hanno percepito la sofferenza di questo ultimo anno, chi senza vedere i propri compagni di scuola , chi senza vedere i propri cari. Questo progetto vuole andare anche incontro ai commercianti che hanno risentito parecchio le negative conseguenze della pandemia e al tempo stesso vuole essere il simbolo di un nuovo inizio di riqualificazione del centro cittadino. L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a visitare Via Roma per leggere i messaggi di auguri e di speranza realizzati dai nostri bambini