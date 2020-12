A Saluzzo il Comune proroga le esenzioni su Cosap e Tari per le attività commerciali e artigianali, fino a cessata pandemia

“Una serie di misure concrete che vogliono essere d’aiuto alle tante attività commerciali ed artigianali duramente colpite da questa pandemia”.

A Saluzzo, le esenzioni volte a sostenere il tessuto produttivo locale istituite dal Comune per tutte quelle attività colpite dall’emergenza pandemica rimarranno in vigore fino al termine della pandemia.

A maggio il Consiglio comunale aveva approvato “Ri-partiamo insieme”, uno stanziamento complessivo di 618mila euro per le misure di sostegno per l’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Tra queste, c’erano anche i sussidi per le attività produttive cittadine.

Sussidi che inizialmente dovevano scadere il 31 dicembre. E che ora la Giunta - guidata dal sindaco Mauro Calderoni - ha prorogato sino a fine pandemia e comunque sino alla revoca dello Stato di emergenza da parte del Governo nazionale.

“Andiamo dunque a prorogare – spiega Francesca Neberti, assessore alle Attività produttive della Città - quelle misure straordinarie di supporto al commercio cittadino varate durante il primo lockdown”.

Negozi e attività artigianali di asporto cibi e bevande di Saluzzo saranno esentate dal pagamento della Cosap (il Canone di occupazione di spazi e aree pubbliche) per i dehors già presenti e per gli ampliamenti, così come gli esercizi commerciali di vicinato che utilizzano porzioni di strade e piazze per esporre la merce all’esterno, per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti all’interno dei locali.

Anche per la Tari (Tassa rifiuti) è prevista l’esenzione totale per le aree adibite a dehors e per tutti nuovi spazi esterni occupati.