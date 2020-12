Manta: attivo il sito online della Biblioteca comunale

La Giunta del Comune di Manta presenta il nuovo servizio della biblioteca cittadina: dal 15 dicembre è disponibile la biblioteca online sul sito www.bibliotecaonline.comunemanta.it

Sono alcuni mesi che l'Amministrazione sta lavorando a questo importante e innovativo progetto per la città. Il progetto ha potuto concretizzarsi nel momento in cui è stato ottenuto un contributo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pari a 5mila Euro, da utilizzarsi per l’acquisto di libri. E’ stato così destinato alla realizzazione della biblioteca online l'importo previsto annualmente in bilancio per l'acquisto di libri.

L'accesso alla biblioteca online è possibile sia dal sito sopra indicato, sia dal sito istituzionale del Comune di Manta.

Al fine della consultazione dei libri, l'accesso è libero, mentre per la prenotazione è necessaria la registrazione attraverso l'inserimento dei propri dati anagrafici. É possibile effettuare la ricerca dei libri inserendo diversi parametri; ricordiamo inoltre che è presente una vasta gamma di generi letterari, dai libri per bambini ai romanzi, dai libri storici ai libri ad alta leggibilità ed inclusivi.

Considerando le restrizioni dovute alla pandemia, il servizio della biblioteca online risulta essere particolarmente utile in quanto permette di scegliere comodamente da casa il libro desiderato per ritirarlo direttamente in biblioteca, previo appuntamento, al fine di evitare code, rallentamenti e assembramenti nella distribuzione degli stessi.

L'assessore alla Cultura Ivana Casale dichiara: “Sono molto soddisfatta di aver realizzato questo progetto in cui credo molto in quanto arricchisce ulteriormente il servizio bibliotecario. Ringrazio il Sindaco e la Giunta per avermi supportato nella realizzazione della biblioteca online. Ringrazio inoltre tutti i volontari che si sono adoperati e che si adoperano con dedizione e passione per la biblioteca; in particolare ringrazio Loredana Conte, già dipendente comunale ora in pensione, la quale ha deciso di dedicare parte del suo tempo libero a questa attività”. Il sindaco Paolo Vulcano ha voluto esprimere “grande soddisfazione per la riuscita del progetto. Pensiamo inoltre sia importante richiamare alla memora il ricordo nei confronti di Silvana Iaci di Feudonuovo che per anni ha accolto al sabato mattina grandi e piccoli lettori con la pazienza e la dolcezza che la contraddistinguevano, non facendo mai mancare preziosi consigli di lettura. Intendo ancora ringraziare chi fa dono di libri e mi scuso se non sempre si riesce ad accettare quanto offerto, ma lo spazio a disposizione è molto limitato. Un grazie sentito da parte di tutta l'amministrazione mantese va al signor Tozzi Giuseppe che a memoria del figlio Federico, titolare della libreria Le Corti di Saluzzo, ha donato alla biblioteca numerosi ed interessanti libri per bambini e adulti”, conclude il sindaco.

Prosegue l'assessore Ivana Casale: “Non bisogna dimenticare che la biblioteca è seguita esclusivamente da volontari e da una ragazza che attualmente svolge il Servizio Civile. Anzi, colgo l'occasione per ricordare che, se qualcuno fosse interessato ad offrire un po’ del proprio tempo alla biblioteca può contattare gli Uffici comunali: con forze nuove potremmo promuovere nuovi servizi, come ad esempio la consegna dei libri a domicilio. Informo ancora che anche per il 2021 è stato presentato un progetto di Servizio Civile Universale per la selezione, per quanto riguarda la biblioteca di Manta, di un operatore volontario. A giorni si avrà la conferma definitiva e la conseguente emanazione del Bando che verrà pubblicato sul sito del comune e sui vari canali social, nonché sul sito della Provincia di Cuneo. Come amministrazione – conclude l'assessore Ivana Casale - ci siamo da sempre adoperati per promuovere la lettura. A tal proposito voglio riportare alla luce una bellissima citazione tratta dal libro “Se una notte d'inverno un viaggiatore” di Italo Calvino, che recita “Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa che cosa sarà”: andiamo incontro alla biblioteca online di Manta e scopriremo insieme cosa sarà”.