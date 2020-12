Va in pensione Elsa Giachino, instancabile direttrice della casa di riposo di Sampeyre

Giunge al traguardo della pensione Elsa Giachino, direttrice della casa di riposo di Sampeyre.

“Non sembra vero – commenta Renato Baralis, presidente del Cda dell’Ente – ma Elsa, seppure ancora giovane, ha maturato gli anni lavorativi per andare in pensione. E dal 1 gennaio 2021 non sarà più con noi”.

Elsa Giachino ha lavorato nella casa di riposo di Sampeyre prima in qualità di Oss, operatore sono sanitario. Nel 2008, poi, il Cda dell’Ente l’aveva nominata direttrice, quando le suore della Congregazione di San Gaetano avevano lasciato la struttura, dopo una missione durata circa un centinaio di anni.

“Elsa – ci dicono dalla struttura – ha sempre curato con competenza e premurosità tanti ospiti che sono passati presso la nostra casa di riposo. Ha festeggiato con loro i momenti belli e li ha accompagnati nell’ultimo passaggio verso il Paradiso”.

“Dirigere una casa di riposo non è affatto facile – continua Baralis –: ci sono le giuste aspettative degli ospiti e dei parenti, ci sono le giuste esigenze degli operatori, ci sono le esigenze finanziarie dalla quali non si può sfuggire, ci sono i regolamenti, le leggi, le circolari che ti incalzano in tutti i momenti.

Mettere insieme tutte queste cose e dare prova di rettitudine, professionalità e altruismo richiede una capacità di sintesi che non è facile”.

In questo, Elsa ha dato il meglio di sé. Questo ultimo periodo della sua carriera lavorativa, pesantemente condizionato dall’emergenza pandemica, non le ha risparmiato alcune sofferenze. Ma Elsa – per rispettare le regole e la vita degli anziani ospiti – ha voluto essere presente in struttura tutti i giorni e per gran parte del giorno, dimenticandosi di quali erano i suoi orari di lavoro.

Per questo tutto il Cda della casa di riposo “vuole ringraziare con tutto il cuore Elsa Giachino, per quanto ha fatto per il nostro Ente e per i molti ospiti che da noi hanno trascorso l’ultima parte della loro vita”.

“Mi auguro – chiosa Baralis – che Elsa voglia regalare ancora una parte del suo tempo come volontaria, qui da noi, certo quando questo bruttissimo momento sarà del tutto passato. Grazie Elsa”.