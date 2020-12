L’inviato delle Iene, Giulio Golia, querelato da un saviglianese per presunta diffamazione

Diffamazione aggravata per aver commesso il fatto per mezzo di una trasmissione radiotelevisiva e per aver attribuito un fatto determinato: questa l’accusa mossa da un saviglianese nei confronti del noto conduttore del programma ‘Le Iene Show’, Giulio Golia a processo davanti al Tribunale di Cuneo.

L’episodio contestato farebbe riferimento ad un servizio del programma televisivo andato in onda nel 2018, intitolato "L’uomo a cui hanno rubato una gamba" in cui si è trattato di un progetto e di un brevetto relativo alla realizzazione di protesi ortopedica per arti inferiori ideata da Fulvio Marotto.

In quell’occasione il presentatore avrebbe affermato, offendendo ipoteticamente la reputazione della parte civile, che ‘Marotto è arrivato tardi, perché il saviglianese aveva già depositato il brevetto e quindi, legalmente, l’idea è del furbetto…che, fiutato il buisness si è intascato l’idea’.

La diffamazione contestata all'autore, secondo la parte civile, starebbe nell'averlo definito come "persona che aveva rubato' al Marotto il progetto ed il brevetto della protesi ortopedica".

L’udienza è stata rinviata al 21 marzo prossimo.