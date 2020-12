Bra, studentesse del "Guala" sul podio di "Conoscere la Borsa"

Mercoledì 9 dicembre si è conclusa l’edizione 2020-2021 del progetto “Conoscere la Borsa”. Ancora una volta numeri da record per l’iniziativa promossa da Crc Innova, che ha coinvolto a livello europeo circa 30mila squadre e oltre 100mila studenti.



I ragazzi per tre mesi sono stati impegnati a testare, attraverso una simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie d’investimento.



A ogni squadra è stato assegnato un capitale virtuale di 50mila euro da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali Borse europee: la simulazione si è svolta su un portale web dedicato.



Grande soddisfazione per l’istituto tecnico braidese, salito sul secondo gradino del podio della classifica della sostenibilità, che premia le squadre coi ricavi più alti derivati dalla negoziazione di titoli sostenibili, con il Team “B Girls” della 4ª AFM composto dalle studentesse Anna Boggione, Valentina Bori, Anita Gastaldi e Angela Moio, coordinate dalla professoressa Tiziana Borrel.