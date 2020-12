Da Rivalta 5mila euro al comune di Ormea per la ricostruzione post alluvione

5mila euro per contribuire a ripristinare e mettere in sicurezza la Balconata di Ormea, seriamente danneggiata dall’alluvione che nella notte tra il 2 e 3 ottobre scorso ha colpito il territorio dell’Alta Val Tanaro, nel cuneese.

È questo il contributo che la Città di Rivalta di Torino ha deciso di devolvere a favore dell’amministrazione del Comune di Ormea, un segno di solidarietà e vicinanza verso una comunità seriamente provata da un dissesto che appena due mesi fa ha causato danni ingenti ad attività, infrastrutture ed abitazioni.

L'alluvione ha gravemente danneggiato anche la fitta rete di sentieri e di strade bianche che costituisce una delle principali attrazioni turistiche del territorio e che permette la sopravvivenza di una settantina di attività commerciali e di ristorazione.

Sono andati distrutti quasi tutti i ponti e gli attraversamenti sui numerosi ruscelli del percorso della Balconata di Ormea, un sentiero di 40 chilometri percorribile a piedi, in mountain bike e a cavallo molto frequentato per gran parte dell'anno grazie alla sua facile accessibilità e alla bellezza dei paesaggi fra boschi e prati sul versante orografico sinistro del fiume Tanaro.

La dimensione dei danni – spiegano dal Comune di Ormea – è tale da non poter essere affrontata con il tradizionale impegno dei volontari del CAI e con le risorse dell’amministrazione comunale che già deve far fronte a costi ingenti per intervenire sui 196 chilometri di strade comunali e sulle altre infrastrutture danneggiate.

Anche per questo motivo Rivalta ha deciso di intervenire, devolvendo un contributo di 5.000 euro dal capitolo “Organi istituzionali-contributi ad investimenti” che l’Amministrazione di Ormea ha stabilito di investire nel ripristino della Balconata.

"Abbiamo seguito con attenzione le notizie dell’alluvione di ottobre e abbiamo visto gli enormi danni causati proprio a Ormea e al suo territorio – ha detto il sindaco di Rivalta Nicola de Ruggiero – e abbiamo così contribuire alle iniziative di solidarietà con le popolazioni colpite dagli eventi. Presto torneremo a prendere un caffè davanti allo splendido panorama della Balconata".