Mondovì, Ipercoop e l'ANA consegnano la seconda donazione di generi alimentari

La ormai consolidata collaborazione fra l’Ipercoop di Mondovì e l‘Associazione Nazionale Alpini della Sezione monregalese ha consentito la donazione di generi alimentari e la consegna degli stessi da parte del Sodalizio Alpino monregalese a famiglie bisognose.

Un semplice progetto di solidarietà circolare per condividere risorse con chi ne ha più bisogno. "Ringrazio – dice il presidente della Sezione Gianpiero Gazzano – l’Ipercoop e la Direzione nella persona del Sig. Cosimo Giudice per la sempre attenta disponibilità alle necessità del territorio e per l’attenzione da sempre dimostrata nei confronti della nostra Associazione. Un grazie al Gruppo Eventi e Manifestazioni e ai Volontari della nostra Protezione Civile che hanno provveduto al confezionamento e distribuzione dei pacchi".