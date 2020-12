Savigliano, Oasi Giovani: parte la raccolta fondi natalizia "Nessuno resti indietro"

La prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza lo scorso anno scolastico, che per gli alunni delle medie persiste ancora oggi, ha fortemente impattato sui ragazzi. Non tutti hanno partecipato con continuità alle attività a distanza delle scuole e di Oasi Giovani: pur avendo fornito loro gli strumenti necessari, come il computer, alcune famiglie non avevano le conoscenze necessarie o la possibilità di gestire la situazione. Molti ragazzi, soprattutto quelli che già in precedenza incontravano difficoltà e i bimbi delle elementari che sono all’inizio del loro percorso scolastico, non sono quindi riusciti a tenere il passo con i metodi di insegnamento nuovi.

"Nessuno resti indietro" è la campagna di raccolta fondi natalizia di Oasi Giovani, nasce per rispondere a questa emergenza educativa e formativa e per dedicare ai bambini e ragazzi che ne hanno bisogno tempo e attenzioni aggiuntivi, con percorsi individuali o in gruppi di massimo 2-3 alunni in collaborazione con le scuole.