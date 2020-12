Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì vede la luce e i Galletti cantano! Nel recupero della 3^ giornata Brescia domata al tie-break

Il Vbc Synergy Mondovì può festeggiare per la prima vittoria in campionato. Nel recupero del match valido per la terza giornata di andata, i Galletti di coach Barbiero superano in casa il Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia con il punteggio di 3-2. Una vittoria sudata, ma quanto mai meritata per Paoletti e compagni, che non hanno mai mollato, credendoci fino alla fine. Un match combattuto e dal grande equilibrio.

Galletti che per regolamento non hanno potuto schierare l’ultimo arrivato in casa Vbc, il palleggiatore brasiliano Pedro Luiz Putini. Cabina di regia, dunque, ancora affidata a Mattia Milano, che comunque ha disputato una discreta partita. Per i Galletti una prova positiva per tutti i giocatori scesi in campo. Tra i migliori, oltre l’opposto Paoletti (22), è doveroso segnalare le prestazioni di Cominetti (17), Festi (17) e di Borgogno (19).

Gli ospiti hanno cercato di sfruttare appieno le doti dei vari Orlando (10), Bisi (14), Galliani (26) e dell’intramontabile Alberto Cisolla (21), che a 43 anni continua a far vedere tutte le sue grandi doti tecniche. Grazie a questo successo il Vbc sale al decimo posto in classifica con cinque punti all'attivo.

PRIMO SET: Si parte con l’ace di Roberto Cominetti. Equilibrio in avvio con le squadre appaiate sul 4-4. Difese poco efficaci, diversamente dei rispettivi attacchi. Ancora un ace di Cominetti e Vbc avanti 8-7. L’attacco di Bisi è out e per i Galletti i punti di vantaggio diventano due. I padroni di casa si fermano e consentono a Brescia di conquistare quattro punti consecutivi e di portarsi sul 14-16. Time-out chiesto da Barbiero. Paoletti e compagni non mollano e ritrovano la parità sul 17-17. Questa volta è il tecnico dei lombardi a chiamare il time-out. Si arriva così sul 20-20. Si continua a lottare punto a punto. Due muri consecutivi di Orlando consegnano agli ospiti il primo set con il punteggio di 23-25.

SECONDO SET: Equilibrio anche in avvio del secondo set, con le due squadre sul 3-3. Muro imperioso di Festi e Galletti avanti 5-4. Ace di Festi e Vbc sul 11-9. I padroni di casa approfittano di qualche imprecisione di troppo dei bresciani e vanno sul +3. Coach Zambonardi non è soddisfatto e chiama il time-out. L’ace di Cisolla accorcia le distanze. Il Brescia ritrova la parità sul 14-14. Gli ospiti continuano a spingere e volano sul 17-19. Paoletti spara a terra il punto del 19-19. Questa volta sono i lombardi a commettere troppi errori. Paoletti è prezioso anche a muro e il Vbc vola sul 22-19. Il muro di Alberto Marra chiude il parziale con i Galletti che portano a casa il set per 25-19.

TERZO SET: Brescia avanti sullo 0-2. L’ace di un Borgogno più ficcante rimette le due squadre in equilibrio sul 4-4. Parità che persiste sul 10-10. Break di Brescia, che tenta la fuga sul 11-14. Coach Barbiero corre ai ripari chiamando il time-out. Doppio ace di Bisi e ospiti sul 14-18. I Galletti non riescono a reagire in maniera adeguata e Brescia aumenta il vantaggio a +5. Il Vbc recupera due lunghezze e coach Zambonardi chiama il time-out. Ospiti che riprendono a spingere e poco dopo il muro di Orlando chiude il set sul 19-25.

QUARTO SET: Primo tempo vincente di Roberto Festi e punto Vbc. Il centrale dei Galletti porta a casa anche i due punti seguenti. Brescia reagisce e ritrova subito la parità sul 3-3. Attacco vincente di Borgogno e Vbc avanti 9-7. Dopo il pallonetto vincente di Cominetti i monregalesi vanno sul 12-9. Time-out di Zambonardi. Il nastro aiuta Cominetti a conquistare l’ennesimo ace della serata e Mondovì può portarsi sul 15-11. La squadra di Barbiero vola sul 19-13 e la panchina lombarda chiama ancora il time-out. I padroni di casa continuano a controllare gli attacchi avversari e aumenta il vantaggio sul 23-16. Tie-break sempre più vicino. Cominetti chiude il parziale con un ace che fissa il punteggio sul 25-17 in un set sempre sotto controllo dei Galletti.

TIE-BREAK: Brescia parte con le marce alte e porta a casa i primi due punti. La reazione del Vbc non si fa attendere e il risultato torna in parità. Un tocco sottorete di Milano porta i Galletti sul 6-4. Time-out chiesto da Zambonardi. Brescia trova le forze per accorciare le distanze sul 9-7 e questa volta è coach Barbiero ad affidarsi al time-out. Dopo il muro di Festi i Galletti sono avanti 11-8. Il video-check restituisce un punto pesantissimo al Vbc, che resta avanti sul12-8. Time-out di Zambonardi. Poco dopo Paoletti consegna al Mondovì 4 match-point sul 14-10. Il punto vincente lo realizza Luca Borgogno, che con un perfetto diagonale fissa il punteggio sul 15-11. Prima vittoria del Mondovì!