Sci alpino femminile, Marta Bassino in vista delle gare di Val d'Isere: "Ci attende un fine settimana impegnativo"

Alle porte c'è un nuovo avvincente weekend di Coppa del mondo con due discese (venerdì e sabato) ed un super-g (domenica): Marta Bassino e le altre azzurre sono al lavoro per prepararsi in vista delle gare di Val d'Isère.

Così la campionessa borgarina, reduce da una scottante uscita nel secondo gigante di Courchevel, all'ufficio stampa FISI (dichiarazioni rilasciate al termine della seconda prova cronometrata della discesa femminile): "Mi sono messa alle spalle l'uscita nel secondo gigante di Courchevel, adesso ragiono in modalità velocità, sto bene ed è divertente fare velocità. Sarà un fine settimana impegnativo, sono abbastanza soddisfatta delle mie due prove, bisogna solo rendere confidenza con la discesa, tenere ai piedi i sci lunghi, adesso metto a fuoco tutto ciò che ho raccolto in questi giorni, non sapevo a che punto fossi, per il momento il mio focus e' fare bene le curve alle alte velocità".