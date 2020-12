Papa Francesco compie 84 anni. Ecco come fargli gli auguri di buon compleanno

Aveva detto che fargli gli auguri in anticipo portava iella e tutti hanno atteso oggi per dirgli ufficialmente “Buon compleanno”.

Papa Francesco oggi, giovedì 17 dicembre, compie 84 anni e sul profilo Facebook di Bergoglio, è apparso, alla mezzanotte in punto, un link per accogliere gli auguri dei fedeli.

Ma non è l’unico modo per entrare in contatto con il primo Pontefice “social” della storia. Francesco possiede anche un account su Twitter (@pontifex_it) ed è lì che milioni di persone gli scrivono, pubblicamente, affidandogli preghiere o anche per fargli gli auguri per l’onomastico e per le imminenti ricorrenze natalizie.

Ma, per chi desidera inviare un’email, sono stati creati anche sette indirizzi, per le diverse lingue. In italiano: PapaFrancesco80@vatican.va.

Tantissimi i messaggi giunti all’uomo che da anni predica misericordia e l’idea di una Chiesa in uscita, vicina alla gente e unita nella preghiera.