Bra, al Caffè Letterario si ascolta… ‘Suoni, parole e silenzi’, il nuovo libro del maestro Paolo Paglia

La musica è un terreno ricco di storie da raccontare e da scoprire. Non a caso il Caffè Letterario di Bra ha l’onore di annunciare il ritorno sulla scena di Paolo Paglia, uno dei più importanti musicisti internazionali, in piena attività, con uno stile unico nella musica, nella vita e nella scrittura.

Se siete ammiratori o semplicemente curiosi di sapere qualcosa in più sull’idea artistica del compositore albese, fatelo da una prospettiva diversa, leggendo la sua ultima fatica letteraria ‘Suoni, parole e silenzi’. Il libro, che si apre con la prefazione di Marco Iacona, riesce a catturare magneticamente il lettore attraverso particolari poetici e onirici, tanto belli da sembrare reali, prendere vita e uscire dalle pagine come emozioni sotto forma di note. Così straordinariamente attraente che non vorrete smettere di leggere.

“In questa opera - ha spiegato l’autore -, si comprende come tutto abbia una risonanza, anche il suono rimbombante del silenzio. Nella vita temiamo il silenzio e il buio e lo sa bene chi segue la saga di Guerre Stellari, dove è il lato oscuro a far paura. La ricerca dell’armonia, del suono e di ciò che ci fa vibrare dovrebbe portare all’unica grande consapevolezza dell’uomo: guardare dentro se stesso. Tutte le grandi scuole iniziatiche hanno proprio come motto ‘Nosce te ipsum’ (Conosci te stesso). Solo così è possibile sapere chi siamo e tentare di cambiare quello che non ci piace di noi stessi”.

Nasce così quest’esile libricino, edito da Algra, un vangelo musicale che mette al centro il verbo del suono dentro la sua sostanza, senza rinunciare alla seduzione delle parole e del silenzio. Com’è del resto la bibliografia, che richiama subito una classicità d’altri tempi e d’altro tempo, più lento, con espressioni pitagoriche che trasmettono un senso di pacificazione, di armistizio privato, unica guida per conoscere il cosmo, per perdersi e ritrovarsi.

Continua l’autore: “Mi piace condividere, non ho nulla da insegnare. Dopo aver affrontato una vita di suoni (e affrontandola ancora), scrivendo musica e dirigendo, mi sono reso conto che se non entriamo nella consapevolezza del silenzio, diventa un pochino ipocrita parlare di suono. Noi siamo vibrazione, siamo suono, ritmo cardiaco che cambia a seconda delle situazioni che affrontiamo. Siamo anche alla ricerca della nostra risonanza con l’esterno, perché all’esterno tutto risuona. Non basta ascoltare, bisogna sentire, perché l’azione di sentire mette in moto le più profonde e recondite corde della nostra anima”.

D’altro canto, il maestro Paolo Paglia parla a due voci, la sua musica e la forza immaginifica del misticismo che la sua bacchetta ha da sempre saputo evocare, trovando qui reale spazio per esprimersi ed innalzarsi. “Sono un uomo alla ricerca. Come diceva Pitagora, il nostro compito è quello di entrare in risonanza con l’universo. Ancora non ci sono riuscito, tuttavia sono in cammino. Saint-Exupéry l’autore de Il piccolo principe, scriveva: ‘Ricordati che non è la meta che raggiungerai ad essere ricordata, ma il cammino che avrai compiuto per raggiungerla’. Ecco, forse questo è ciò che il suono o la musica riescono a creare nella nostra anima”.

La sua triplice vita, una da musicista, un’altra da divulgatore e infine una da scrittore è un esempio intellettualmente stimolante: “Sono un musicista prestato alla penna. Il motivo per cui scrivo è molto semplice: sono insonne. Cerco di esorcizzare la notte studiando, leggendo, appuntando alcune cose che poi metto insieme come in uno spartito”.