L’elisoccorso a Casteldelfino ora può atterrare anche di notte: collaudata l’elipista intitolata a Paolo Chapel (FOTO e VIDEO)

Con il volo di collaudo di sabato sera, è diventata ufficialmente operativa a tutti gli effetti la piazzola di atterraggio notturno per elisoccorso a Casteldelfino.

L’Augusta Westland 139, decollato dalla base di Corso Marche, a Torino, è giunto in alta Valle Varaita dove, dopo le procedure del caso, è atterrato nella piazzola intitolata a Paolo Chapel. La neve. Caduta al suolo negli ultimi giorni, non ha impedito l’atterraggio del mezzo aereo, che ha sollevato una intensa nube di neve farinosa.

Ad accogliere l’equipe dell’elisoccorso, insieme al sindaco Alberto Anello e all’Amministrazione comunale, i volontari del Soccorso alpino e delle sedi di Croce rossa di tutta la Val Varaita, vale a dire gli addetti ai lavori che saranno direttamente coinvolti in caso di utilizzo dell’elipista.

Si tratta di un’infrastruttura fortemente voluta dall’Amministrazione comunale del sindaco Anello, che conta, tra gli ha amministratori, anche sulla presenza di Pier Paolo Marzio, ex presidente della Croce verde di Saluzzo.

Con la validazione del sito, la Valle Varaita si dota di una seconda piazzola per elisoccorso abilitata all’atterraggio notturno. Casteldelfino, infatti, è il secondo comune valligiano, dopo Venasca, a intervenire in tal senso, appurato quanto sia importante il servizio di elisoccorso, specialmente nei territori montani, e comunque maggiormente distanti dei presidi ospedalieri.

Lo sanno bene le Valli del Monviso, dopo che l’emergenza Covid ha determinato la chiusura del pronto soccorso di Saluzzo, primo presidio sanitario del fondovalle. Con la chiusura del “PS” di Saluzzo, Casteldelfino, per fare un esempio pratico, dista una sessantina di chilometri da Savigliano e da Cuneo, città che ospitano i “Dea”, Dipartimento di emergenza ed accettazione, più vicini.

In un contesto simile, non si fa fatica a comprendere l’importanza del servizio di elisoccorso, specialmente per quelle patologie tempo-dipendenti come infarti o ictus (dove l’elicottero abbatte i tempi di trasporto in ospedale), che ora, proprio a Casteldelfino, potrà atterrare anche di notte.

In paese esisteva già una piazzola di atterraggio, utilizzata in orario diurno. Il sito si trova in una posizione decisamente strategica, alla confluenza dei valloni di Bellino e Pontechianale, in una zona aperta, in prossimità della strada provinciale 105 del Colle dell’Agnello, tratta transfrontaliera che in estate registra altissime percorrenze, con migliaia di ciclisti e motociclisti che la percorrono.

Un’area strategica anche sul fronte degli interventi in alta montagna, sul massiccio del Monviso, quando la piazzola di Casteldelfino viene sovente utilizzata come campo base per soccorsi o recuperi in quota.

Il Comune, grazie anche alla collaborazione ed alla competenza della Quattordicesima delegazione del Soccorso alpino, guidata da Luigi Richard, è riuscito a trovare la soluzione, di concerto con il Dipartimento regionale dell’emergenza sanitaria 118, per adeguare l’elipista anche al volo notturno.

I primi passi per la realizzazione di un sito di atterraggio notturno il Comune li aveva mossi a gennaio 2019, quando era stato svolto un primo sopralluogo, alla presenza del sindaco Anello, dei funzionari del Servizio di elisoccorso, diretto dal dottor Roberto Vacca della “Città della Salute” di Torino, del capodelegazione del Soccorso alpino Richard e del vicesindaco Lorena Giachino.

Si sono rese necessarie opere di adeguamento, seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte, che hanno previsto lo sbancamento di una porzione di terreno per aumentare la superficie della piazzola, e di installazione dell’apposito impianto di illuminazione (azionabile da remoto), in grado di rendere possibile l’atterraggio del mezzo aereo anche in notturna.

A luglio 2020 erano poi partiti i lavori, su ordinanza del sindaco Anello, affidati alla “VA” di Riccardo Tidilli. Il primo cittadino aveva motivato l’intervento definendolo “doveroso, necessario, urgente e non ulteriormente procrastinabile”, alla luce anche della “pandemia globale ancora in atto”.

“La velocità di intervento dell’elisoccorso – scriveva il sindaco in quei giorni – è notevolmente maggiore di quella che si può avere con normali ambulanze o mezzi su gomma, anche in considerazione dell’orografia territoriale e della distanza dagli ospedali”.

L'adeguamento era stato portato a termine in tempo record: soltanto quattro giorni. Contenuti i costi dell’operazione, a carico del Comune: 1000 euro appena.

Il motivo? Ce lo spiega il sindaco Anello: “Grazie alla collaborazione di tante persone, di tanti amici, sia a livello di progettazione che di realizzazione, siamo riusciti a portare a casa un importantissimo risultato con una spesa minima. Dobbiamo ringraziare anche la Provincia di Cuneo, che a sue spese ha asfaltato la nuova piazzola”.

“Come Amministrazione comunale – chiosa Anello – siamo davvero molto contenti di esser riusciti a condurre in porto questa operazione, che avrà una valenza per tutta la valle”.