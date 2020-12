Confagricoltura ha rinnovato gli uffici di Bra e di Fossano e potenziato i servizi alle aziende

Fabio Fogliati, 41 anni di Alba, è il nuovo responsabile degli uffici Confagricoltura Cuneo, zona di Bra e Fossano. La sua nomina è solo l’ultimo atto ufficiale che ha portato in questo 2020 l’associazione a intensificare la sua presenza su ambedue i territori. L’ufficio di Bra, infatti, è aperto da appena qualche mese in via Vittorio Emanuele 124, a pochi metri dal precedente ufficio di recapito. La nuova location è composta da un ingresso con accoglienza clienti al pian terreno, più due locali – ufficio e sala riunioni – su un soppalco rialzato. L’ufficio è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16,30.

Una scelta, quella di potenziare i due uffici, dovuta alla necessità crescente di assistenza da parte delle numerose aziende agricole presenti sui territori in questione, come dichiara Fabio Fogliati, neo responsabile della sede di zona: “Stiamo parlando di un territorio agricolo per eccellenza della nostra provincia, ricco di realtà produttive importanti ed espressione non solo di una tradizione molto radicata, ma anche di un processo di innovazione continuo che interessa innumerevoli comparti. Oltre all’importante contributo dato dal settore zootecnico e lattiero-caseario, questo territorio vanta anche la presenza di una vivace orticoltura e frutticoltura, che sta vedendo in questi anni lo sviluppo del settore corilicolo, e di un’agricoltura multifunzionale capace di fornire servizi secondari, utili alla collettività. A tutti gli imprenditori agricoli operanti nel Braidese e nel Fossanese ci rivolgiamo potenziando i nostri servizi in un anno particolarmente complicato anche per il settore primario, a causa della pandemia in corso”.