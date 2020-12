La Regione stanzia 41 milioni per RSA e strutture residenziali. Il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano: "Segnale importante"

La Regione Piemonte ha stabilito lo stanziamento di 41 milioni di euro per sostenere case di riposo, residenze assistite e centri per disabili. Una decisione che si attendeva da tempo e che certamente darà sollievo alle molte strutture della nostra provincia, messe in grande difficoltà dall'emergenza sanitaria.

Proprio la scorsa settimana il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, aveva chiesto un confronto con i comuni di Alba, Bra, Cuneo, Savigliano, Fossano e Saluzzo sul tema per chiedere aiuto alla Regione attraverso un documento congiunto.

"Si tratta di un segnale importante che va apprezzato e segue la lettera inviata da Mondovì e dalle altre 6 sorelle della nostra provincia sul tema Case di Riposo della provincia Granda." - commenta oggi il sindaco Paolo Adriano, dopo l'annuncio della Regione Piemonte - "Resterà da capire come, al lato pratico, questi fondi saranno messi a disposizione e le eventuali opportunità connesse al credito. L'emergenza in molte strutture della nostra provincia resta rilevante, ma siamo fiduciosi che, a partire da questo importante stanziamento, la Regione saprà coglierla e rispondere adeguatamente".