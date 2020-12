Autovelox fissi sull’ex regionale 29: a Vezza d'Alba botta e risposta tra la minoranza e il sindaco

Con un post pubblicato su Facebook dal titolo "Chi sbaglia paga?" il gruppo di minoranza "Progetto per Vezza d'Alba" attacca l'Amministrazione comunale sostenendo di avere previsto “nel bilancio di previsione 2020/2022 – con la delibera di Giunta n. 33 del 09.04.2020 - un incasso da proventi per sanzioni dal Codice della Strada pari a 300mila euro, pensando così di estinguere il suo debito facendo cassa con le multe".



Questo l'ultimo punto del lungo intervento col quale l’opposizione vezzese denuncia quelle che ritiene palesi incongruenze nell'operato del municipio. "Col nostro post si voleva porre l’attenzione sul fatto che ieri, 16 dicembre, i cittadini di Vezza hanno pagato il saldo Imu del 2020, rilevando un consistente aumento rispetto allo scorso anno: ciò deriva dall’applicazione del piano di rientro dal disavanzo accertato dalla Corte dei Conti in oltre 800mila euro".



"Come gruppo di minoranza - spiegano al nostro giornale il capogruppo Giuseppe Costa e il consigliere Enrico Grasso - temiamo però che il 'conto' non sia definitivo, in quanto nel bilancio del Comune permangono crediti verso altri enti (cosiddetti 'residui attivi') per centinaia di migliaia di euro, di cui da mesi chiediamo spiegazione all’Amministrazione comunale, ricevendo però solo risposte evasive ed elusive. Ad oggi di fatto non si sa se e quali Comuni o enti debbano queste somme al nostro Comune. Riteniamo che aver indicato nel bilancio triennale 2020/2022 l’importo di 300mila euro di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada sia appunto il modo di aumentare le entrate e quindi di 'coprire' queste poste di bilancio nel caso in cui dovesse risultare che sono crediti fittizi e quindi da cancellare".



Raggiunta al telefono, il sindaco Carla Bonino si premura innanzitutto di ricordare i vari passaggi della vicenda che ha portato all’installazione dei "velobox" sul territorio comunale.

"A seguito di pressanti richieste dei cittadini, circa sette anni fa l'Amministrazione comunale da me guidata decise di collocare lungo le strade provinciali più trafficate dei box con la possibilità di ospitare al loro interno l'autovelox. I 'velobox' furono collocati nei punti più pericolosi della nostra viabilità, rettilinei percorsi a velocità molto elevate, spesso causa di incidenti stradali anche molto gravi".



"Questi box, adeguatamente segnalati, inizialmente richiedevano tutti la presenza della Polizia locale, ma tale circostanza ne ha mitigato di molto l’efficacia, soprattutto per la pessima e incivile abitudine di molti automobilisti di segnalare agli altri mezzi in transito la presenza dei vigili. L’effetto è stato quindi quello di maggiori costi a carico del Comune, per l’affitto dei box e il costo dei servizi della Municipale, a fronte di scarsi risultati sul fronte della sicurezza, visto che le auto continuano a sfrecciare a velocità spesso folli in punti sensibili come le scuole, il centro sportivo, i rettilinei dei centri abitati di Riassolo, Sanche e Borgonuovo. Per questo ci siamo decisi a richiedere la possibilità di poter collocare i velox utilizzandoli tramite 'controllo remoto', in assenza dei vigili. Cosa che ci è stata concessa su tre postazioni lungo la Strada Provinciale 929 (la Alba-Torino, ndr) che attraversa il centro di Borbore: uno all'ingresso della frazione, il secondo dal distributore Centro Calor, il terzo dalla pizzeria Re Artù. Ovvero in tre punti che nel recente passato sono già stati purtroppo teatro di incidenti anche mortali e di pericolosi tamponamenti in concomitanza di svolte a sinistra".



Il primo cittadino ricorda quindi che la gestione dei velox è affidata alla Municipale e che, mentre fino al 2019 le sanzioni venivano incamerate dal bilancio dell'Unione di Comuni "Roero Tartufo e Arneis", di cui Vezza faceva parte, ora le stesse saranno imputate al bilancio di Vezza con le seguenti previsioni: 60mila euro per l'anno 2020; 120mila per il biennio 2021-2022.

La detrazione immediata del Fondo Crediti si riduce a 54,644 e a 105,644, mentre le somme incamerate verranno per il 50% impegnate per la sicurezza stradale (manutenzioni, Polizia Municipale, affitto velox, gestione sanzioni); la parte rimanente verrà destinata alle finalità indicate nella stilata con la Provincia di Cuneo, competente su quella tratta.



Il primo cittadino risponde quindi alla minoranza: "Chi mi accusa non ha letto la delibera n.33 del 9 aprile 2020, che riporta l’esatto dettaglio degli importi. Inoltre, prima di scrivere e divulgare simili inesattezze, consiglio loro di rivolgersi agli uffici competenti, in questo caso l'ufficio ragioneria del Municipio e la Polizia locale". E chiarisce "i nostri box hanno questo esatto messaggio: rallentate, fate attenzione, state viaggiando in un tratto sensibile. C sono bambini, anziani, pedoni, molti accessi dalle strade laterali e anche mezzi lenti, agricoli, che devono poter viaggiare in sicurezza. Io continuo a ricevere richieste dai cittadini per richiedere il 'controllo remoto' perlomeno davanti alle scuole e davanti al centro sportivo, ma nel centro abitato non viene concesso. Questo è lo spirito dei nostri velox e chi paga le sanzioni deve imparare a rispettare il diritto alla vita".