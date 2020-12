Barolo: in regalo ai cittadini il volume sulla storia del Collegio

Cinquant’anni fa Barolo e i Barolesi scelsero di acquisire il castello Falletti perché diventasse un bene pubblico del Comune. Fu una scelta di coraggio e di indiscutibile lungimiranza, in un momento in cui il maniero si presentava in condizioni precarie e non era facile reperire risorse per i lavori di ristrutturazione, tanto meno immaginare, dopo anni di abbandono, un futuro da protagonista. La realtà è andata ben oltre le aspettative.

Grazie all’interessamento delle istituzioni e degli enti locali del territorio, provinciali e regionali, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, grazie ad un’innata capacità della gente di Langa di rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene comune ed ancora grazie alla volontà di fare sistema e di collaborare, soprattutto tra pubblico e privato, che da sempre caratterizza una terra già benedetta dalla natura, lavorata sapientemente dall’uomo e riconosciuta nel 2014 patrimonio mondiale dell’Umanità, oggi il castello di Barolo, con il suo Museo internazionale del vino, l’Enoteca regionale e tutte le attività che ospita e promuove, rappresenta un polo internazionale di cultura, enologia e turismo, visitato ogni anno da migliaia di turisti in arrivo da tutto il mondo.

Ora, in occasione dei cinquant’anni dall’acquisizione del castello-Collegio, l’Amministrazione Comunale promuove una nuova pubblicazione, una nuova occasione per conoscere vite, vicissitudini e profili di uomini di talento che hanno fatto sì che il nostro Comune rimanesse nella storia. “1870-1970 – Storia del Collegio Barolo” è il titolo del volume che i cittadini barolesi riceveranno entro la data del 30 dicembre 2020, data in cui fu stipulato il contratto di vendita del castello dall’Opera Pia Barolo al Comune di Barolo.

“Questa amministrazione Comunale”, ci dice il sindaco Renata Bianco, “da sempre attenta ai temi culturali, è orgogliosa di contribuire a lasciare un’altra traccia tangibile delle nostre origini e della gente che ci ha preceduto. Si tratta di una testimonianza preziosa che ci racconta quanto la nostra comunità barolese si sia caratterizzata nei secoli per il suo contributo alla cultura locale, e non solo. La vita della marchesa Giulia Falletti Colbert e di suo marito Carlo Tancredi Falletti di Barolo è ancora oggi un esempio di impegno sociale, umano e culturale che abbiamo il dovere di tenere vivo e trasmettere alle nuove generazioni. A cinquant’anni da un evento importante come l’acquisto del castello da parte del paese, evento che va ricordato e celebrato perché ha rappresentato un nuovo inizio della nostra storia, il mio “GRAZIE” va soprattutto a Barolo e ai Barolesi tutti. Per aver creduto in questa impresa, aver condiviso un progetto ambizioso e ancora per l’impegno profuso in vari modi e ambiti in tutti questi anni che sono stati ricchi di spunti e contributi. Sono convinta che, anche grazie alle testimonianze di chi ci ha preceduto e documenti come questo volume che mantengono viva la memoria, le generazioni future sapranno custodire, valorizzare e mettere ancora di più al centro dell’attenzione del mondo il nostro bene pubblico più prezioso.”

Grazie alla collaborazione con l’Opera Barolo di Torino, alcuni anni fa Walter Mazzocchi, l’attuale sindaco Renata Bianco e Pierangelo Vacchetto hanno voluto promuovere una ricerca storica su materiali diversi per continuare a documentare le radici del territorio e per quasi due anni hanno frequentato Palazzo Barolo. Questo è il primo lavoro frutto di queste ricerche a cui seguiranno altri su argomenti attinenti la vita barolese.

Per l’autore della nuova pubblicazione Pierangelo Vacchetto “attraverso queste pagine si evince di quale e quanta ricchezza culturale fosse permeata la nostra comunità con la presenza di un Collegio. Dai documenti, che i responsabili di Palazzo Barolo ci hanno consentito di visionare e di pubblicare, si sono ricostruiti non solo i passaggi delle varie congregazioni religiose che si sono succedute nella gestione del Collegio, ma anche le interessanti ripercussioni e l’impatto che sul territorio ebbe la decisione della marchesa Giulia di creare una simile struttura a Barolo. La movimentazione che i Sindaci di molti Comuni del territorio ebbero a sostegno dell’acquisto del castello e la volontà della popolazione di mantenerlo come proprio sono sentimenti ed azioni che, un semplice passaggio di proprietà, ha inserito il nostro paese in una più complessa costruzione di eventi epocali. Il risultato di questa raccolta di documenti è la creazione di un suggestivo affresco del fluire del tempo nelle nostre contrade, rappresentate dalle varie relazioni tra chi era in Collegio e la popolazione nei vari aspetti della vita quotidiana vuoi per la sopravvivenza degli esercizi, della collaborazione nell’asilo, nelle scuole e della collaborazione nell’attività civile e sociale nei suoi diversi ambiti. Un libro che, a fronte di ricerche d’archivio, riesce a ricostruire la storia e arricchisce senza dubbio il patrimonio culturale di un Comune e della sua popolazione.”

La veste grafica, poi, è stata pensata mantenendo le linee che hanno caratterizzato il libro edito sempre dall’Amministrazione comunale di Barolo nel 1990 dal titolo “Castello Comunale di Barolo 1970-1990 Storia di un recupero” che ripercorreva i vent’anni, che hanno trasformato il castello da residenza storica-collegio a simbolo di una comunità e di un territorio per fini culturali e turistici. Attraverso le fotografie che corredano le 192 pagine del volume, si potranno ripercorrere le tappe dell’impegno e del lavoro di questi cinquant’anni. Le immagini del castello nel 1970 danno la misura del recupero-salvataggio del maniero compiuto dal Comune di Barolo per riportarlo a punto di riferimento di una storia millenaria che ha visto nelle sue stanze alternarsi uomini d’armi, di cultura, studenti, religiosi e che oggi raccoglie una vasta attenzione internazionale di uomini di ogni generazione che amano la bellezza, la storia e l’enogastronomia.