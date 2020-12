Caraglio, la magia del Natale alla scuola dell'infanzia statale di via Torino

Perché educare più di tutto significa stimolare il pensiero, il desiderio di scoperta e la consapevolezza. A Caraglio, presso la scuola dell’infanzia statale di via Torino, come gli scorsi anni è Natale con quegli addobbi colorati che racchiudono tutta la sua magia, ma differenza degli anni precedenti, oltre alla classica letterina, un’altra insolita scritta per Babbo Natale.



Grandi e piccini con entusiasmo, la consapevolezza dell’importante sinergia scuola-famiglia. L’allestimento del giardino da parte di alcune mamme e la realizzazione con il sostegno dei papà di “casetta-cassetta”, una graziosa buca delle lettere posta sotto l’albero Natale. I bambini, con le maestre, hanno creato le loro graziose palline di natale da appendere all’albero, di palloncini colorati ed impreziosite da un cordoncino dorato avvolto più volte intorno. Da appendere all’albero e frutto della fantasia dei bimbi, anche simpatici Babbo Natale.



Questo Natale però è diverso ed anche i bambini hanno fatto e fanno i conti con distanze ed abbracci impossibili. Come si può essere vicini a qualcuno senza poter esserlo?

Il risultato è racchiuso in “personali ricette che fanno stare bene”: letterine confidenziali a Babbo Natale, idee di generosità, condivisione ed aiuto. In quest’ottica, poi, le maestre chiesto ai bambini di realizzare dei disegni per gli ospiti della casa di riposo “San Giuseppe” di Caraglio.

Colorate realizzazioni che sono state recapitate.

Bimbi ed anziani: le due generazione sono costrette, in questo tempo di pandemia, ad essere le più fisicamente distanti. Divisi senza potersi abbracciare si sono nuovamente così incontrati, essi da sempre così vicini e simili nell’insegnare a tutti la preziosità di un gesto semplice.