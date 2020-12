Con Confesercenti, a Borgo San Dalmazzo si è svolta la cerimonia per la consegna de “Il Premio alla Buona Volontà”

“Sono molto contenta di aver premiato questi ragazzi giovani, perché loro rappresentano il futuro”.



Con queste parole Nadia Dal Bono, direttore generale della Confesercenti di Cuneo, ha consegnato alcuni riconoscimenti durante la cerimonia de “Il Premio alla Buona Volontà”, che si è svolto a Borgo San Dalmazzo.



Anche in questa terza edizione il premio è stato assegnato a personalità illustri che si sono distinte per il loro operato in diversi ambiti: dal sociale alla moda, passando per l’imprenditoria, fiore all’occhiello del nostro territorio.



“Tutti i premiati - ha sottolineato Nadia dal Bono - hanno reso e renderanno ancora onore alla nostra provincia Granda. Inoltre premiare persone per la loro buona volontà, soprattutto in questo periodo, è importante e anche fonte di speranza per un domani migliore”.



Durante la cerimonia di consegna, il direttore generale di Confesercenti, si è anche impegnato, come associazione, a trovare degli sponsor alla giovane Arianna Barale di Borgo San Dalmazzo, 13 anni e campionessa del Motosport 2019 e unica donna a partecipante al Civ PreMoto3.



Tra i premiati, per il settore dell’imprenditoria anche Domenico Massucco, fondatore e titolare di Pasta Alfieri, primo pastificio italiano interamente dedicato a valorizzare la tradizione della pasta langarola, che il direttore generale dal Bono ha nominato socio orario di Confesercenti.



“Ringrazio in modo particolare Confesercenti - ha detto Dino Rossetti, noto nel capoluogo e non solo come “Nonno curioso”, presidente dell’Aicas (Associazione interscambi culturali, artistici e sociali) e dell’Ucepi (Unione cittadini esperti professionisti internazionali), organizzatore del premio - che fin dal primo momento ha creduto in questo progetto ed ha voluto sostenerlo”.

