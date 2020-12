Continua il calo dei contagi ad Alba, ma si registrano altri due decessi: sono 26 da inizio pandemia

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 138. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 26. I guariti da inizio pandemia sono 497.

Due giorni fa i positivi erano 155, di cui 17 ricoverati. I decessi 24 e i guariti da inizio pandemia 460. I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte. Il trend dei contagi è, quindi, in costante calo. Anche se ci sono due nuovi decessi da ascrivere al Coronavirus.

“Sulla piattaforma risultano registrati altri due decessi di persone albesi affette dal Covid, uno avvenuto a novembre e uno la scorsa settimana. Le più sentite condoglianze alle famiglie da parte mia e di tutto il Consiglio comunale – commenta il sindaco Carlo Bo -. Il numero dei contagi fortunatamente continua a diminuire e, con il contributo di tutti, l’augurio è di poterlo vedere scendere ancora. In attesa delle nuove disposizioni per le festività natalizie, mi appello ancora una volta al senso di responsabilità che gli albesi hanno saputo dimostrare in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria”.