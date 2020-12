Cuneo, quale assetto per il trasporto scolastico dal 7 gennaio? Tre consigliere chiedono delucidazioni

Non manca poi molto alla fatidica data del 7 gennaio 2021, quando tutte le scuole di ogni ordine e grado riprenderanno a realizzare le proprie lezioni in presenza dopo lo stop attivo sin dall'inizio di novembre. In quest'ottica la Regione Piemonte ha disposto un piano che coinvolge l’organizzazione oraria delle scuole e le tempistiche del servizio di trasporto pubblico in modo da evitare situazioni potenzialmente pericolose a livello sanitario.

Il tema, ovviamente, impensierisce anche l'amministrazione comunale del capoluogo di provincia: nel corso dell'ultimo consiglio comunale dell'anno saranno infatti due le interpellanze che punteranno l'attenzione sull'argomento, a firma delle consigliere Maria Luisa Martello (Cuneo Città d'Europa), Maria Laura Risso (Centro per Cuneo) e Tiziana Revelli (Solidali Democratici).

Nel suo documento Martello sottolinea come il piano regionale sia inattuabile in un territorio ampio e costituito di tanti piccoli centri come quello cuneese, e che sia stato realizzato senza il coinvolgimento dei dirigenti degli istituti - che, assieme ai genitori degli studenti e ai rappresentanti degli studenti, hanno scritto al Prefetto e al Presidente Alberto Cirio - ; la consigliera chiede quindi come verrà realizzato il servizio di trasporto pubblico scolastico e se sono stati previsti controlli rigorosi sul rispetto della capienza al 50%, l’utilizzo obbligatorio della mascherina e del distanziamento sociale.